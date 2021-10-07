ألونسو: أوكون "المعيار السريع للغاية" ساعدني في التأقلم مجددًا مع الفورمولا واحد

عاد بطل العالم مرّتين ألونسو إلى منافسات الفورمولا واحد هذا الموسم بعدما أمضى عامين بعيدًا عن البطولة استكشف خلالهما أحداثًا أخرى في رياضة السيارات تضمّنت سباق إنديانابوليس 500، سباق لومان 24 ساعة ورالي داكار.

وقد عانى الإسباني في البداية من أجل مُجاراة وتيرة أوكون في صفوف ألبين، لكنّه نجح بتسجيل النقاط في كل السباقات باستثناء واحد في الجولات العشر الأخيرة، ما ساعده على التقدّم أمام زميله الفائز بسباق هذا العام ضمن ترتيب السائقين.

وقد عُرف عن ألونسو هيمنته على زملائه في التصفيات، ولا سيّما تفوقه الشهير على ستوفيل فاندورن بنتيجة 21-0 ضمن موسمهما الثاني سويًا في مكلارين في 2018.

لكنّ ألونسو يتقدّم هذا الموسم على أوكون في التصفيات بنتيجة 8-7 فقط، الوضع الذي يرى بأنّه يُظهر كيف أن الفوارق طفيفة للغاية بينهما.

حيث قال: "المنافسة كانت قريبة للغاية هذا العام. لم يكون الوضع قريبًا حتى من هذا في بداية الموسم. لم أشعر بالتأقلم بالتأكيد. لذلك ساعدني كثيرًا وجود إستيبان ضمن أفضل مستوياته".

وأضاف: "كان من الجيّد بالنسبة لي أن أحاول التأقلم مع وجود مرجع سريع للغاية مثله. إذ تمكنت من تقصير مدّة تأقلمي بعض الشيء بفضل إستيبان، بفضل وجود ذلك المرجع".

هذا وسبق أن أشار أوكون إلى المناخ القوي داخل فريق إنستون هذا العام، والمستوى الجيّد للعمل الجماعي، والذي تجلّى في المجر عندما ساعد ألونسو في إعاقة تقدّم لويس هاميلتون لمساعدة الفرنسي على حصد فوز صادم.

فيما صرّح ألونسو بأنّ أوكون ساعد أيضاً في جعل مناخ الفريق جيّدًا جدًا، إذ يأمُل أن يمثّل ذلك دفعة للفريق في المنافسة على المركز الخامس في بطولة الصانعين، حيث تتقدّم ألبين حاليًا بفارق 19 نقطة أمام ألفا تاوري صاحبة المركز السادس.

فقال: "لقد ساعد في خلق بيئة جيدة داخل الفريق الآن، مناخ جيّد. لا يمكنني طلب المزيد في الوقت الحالي".

واختتم: "سنحاول أن نضغط سويًا من أجل مساعدة ألبين في بطولة الصانعين، حيث ستكون معركة محتدمة للغاية مع أستون مارتن، وألفا تاوري كذلك. لذلك نحن بحاجة إلى تحقيق الأفضل في جانبي المرآب في كل نهاية أسبوع".