ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار
شرح فرناندو ألونسو كلامه عبر اللاسلكي مع فريقه أستون مارتن في هولندا، بأن الفوز قادم، مؤكداً بأنه مستعد لمزيد من المخاطرة لتحقيق هذا الهدف.
خلال سباق هولندا، قدم ألونسو أداء رائعاً منحه المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، رغم أن السباق شهد الكثير من التقلبات وهطول الأمطار مرتين.
وعادة ما كان يلتزم الإسباني الحذر في تصريحاته حيال وتيرة السيارة، لكنه وفي لفته الأخيرة سُمع وهو يقول لفريقه "سنحرز الفوز بسباق قريباً، نحن نقترب".
وكانت منصة تتويجه في زاندفورت السابعة له هذا الموسم، وهي ثالث مركزٍ ثانٍ له أيضاً في موسم 2023 الجاري.
حيث علّق على رسالته تلك لفريقه في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلاً: "هناك عدة جولات كنا قريبين فيها".
وأكمل: "شعرت بذلك في زاندفورت، أو لنقل مع تحقيق المركز الثاني ثلاث مرات، كنا قريبين من الفوز. نحن ننافس ماكس وفريقه المذهلين، إنهم غير قابلين للهزيمة".
وتابع: "نحن نقترب منهم أحياناً، نحتاج لخطوة إضافية لناحية الأداء، والحظ كذلك، ولناحية استراتيجية وقفات الصيانة أو أياً كان ذلك. لذا، نعم أعتقد أننا في موقع إيجابي بعد زاندفورت".
وأردف: "في كل مرة أتكلم فيها عبر اللاسلكي، أعتقد أنني أتكلم مع مهندسي، وأنسى أنني أتكلم مع العالم بأسره، وأودّ أن تبقى تلك التعليقات خاصّة".
واسترسل: "لكن ذلك هو إحساسي، وآمل أن نمتلك خلال السباقات المقبلة القدرة على المنافسة وفرصة الاقتراب ومجاراة ماكس ربما، وفي تلك المرحلة ربما سأقوم بمزيد من المخاطرة".
من جهته، يرى مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن كلام ألونسو كان محفزاً لكامل الفريق.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه كلام محفّز، ومن الجميل سماعه من قبل الفريق، وهو مهم بالفعل لجميع من يستمع له. كانت تلك اللحظة المناسبة تماماً لمثل هذا الكلام التحفيزي".
وأكمل: "كان من الجميل سماع ذلك، فقد رسم البسمة على وجوه الكثيرين. لكن هناك فارق بين الكلام والفعل. نحن نعمل بجدّ حقاً لتقليص ذلك الفارق وتحقيق هذا الهدف".
وأضاف تعليقاً على إمكانية هزيمة ماكس من قبل ألونسو: "إنهم فريق قوي للغاية. أعتقد أن المزيج بين ماكس وسيارته، مذهل للغاية ".
وأضاف: "أعتقد أن ألونسو ألمح إلى ذلك وربما لم يتم فهم هذا جيداً. إن المستوى مرتفع جداً ولا أقول أننا سنعاني لنصل إليه. لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف سيسير تطوير السيارة في السباقات المقبلة".
واختتم: "في حال حصل ذلك، فلا بد أن نكون ضمن موقع قوي لتستفيد من الفرصة، وقد مرّت أربعة، خمسة أو ستة سباقات ولم نكن خلالها ضمن ذلك الموقع. لذا أعتقد أن ما نحتاجه هو التحلي بالتواضع وتقديم أفضل ما بوسعنا ومن ثم سنرى ما سيحصل".
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