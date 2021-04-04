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ألونسو أمامه "حيّزٌ كبيرٌ" للتحسّن ضمن عودته إلى الفورمولا واحد

يعتقد فرناندو ألونسو أنّه لا يزال لديه "حيّزٌ كبيرٌ للتحسّن" من جانبه بالرغم من أدائه القويّ ضمن سباقه الأوّل من عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة البحرين الكبرى.

ألونسو أمامه "حيّزٌ كبيرٌ" للتحسّن ضمن عودته إلى الفورمولا واحد

سجّل بطل العالم مرّتين مشاركته الأولى في البطولة منذ نهاية موسم 2018 إثر عامين أمضاهما بين بطولة العالم للتحمّل ورالي داكار وعددٍ من السباقات الأخرى.

وبالرغم من غيابه الطويل فقد نجح ألونسو في التأهّل ضمن العشرة الأوائل وكان يُقاتل لتحقيق النقاط في السباق إلى أن علق غلاف شطيرة في قناة تهوية مكابحه ما تسبّب في انسحابه في اللفّة الـ 32.

وشعر الإسباني بعد مجريات الأحد أنّه لا يزال بحاجة لتصحيح الأخطاء وإيجاد المزيد من السرعة والثقة خلف مقود سيارته.

وقال حيال سباقه: "كان رائعًا. خضت بعض المعارك الجيّدة وكان لبعضها نهاية سعيدة، وأخرى تمّ تجاوزي فيها".

وأضاف: "لكنّني أحتاج لإيجاد المزيد من الوتيرة من جانبي والمزيد من الثقة واستخراج المزيد من السيارة والمكابح وتقدي انطلاقة أفضل".

وأكمل: "لم تكن عطلة نهاية أسبوع سيّئة جدًا، لكن هناك مساحة كبيرة للتحسّن من جانبي".

وأردف: "بالنسبة لوقفات الصيانة فقد قام الشباب بعملٍ مدهش، لكنّ موقعي في التوقّف الثاني لم يكن صحيحًا. هذه بعض الأخطاء الصغيرة التي أواصل ارتكابها منذ التجارب الشتويّة وفي السباق الأوّل، لكن آمل أن يكون أدائي أفضل على الصعيد الشخصي بدءًا من السباق الثاني أو الثالث".

وبالرغم من أنّ ألبين لم تتواجد ضمن مراكز متقدّمة خلال الجولة الأولى من موسم 2021، حافظ ألونسو على تفاؤله بأنّ عودته إلى البطولة ستكون ممتعة له ولمتابعيه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الأمر سيكون على ما يرام. ستستمتعون بالعودة وستستمتعون بالمعارك التي سنفرضها كلّ عطلة نهاية أسبوع. أعتقد بأنّنا دائمًا ما قلنا منذ البداية أنّ هذا موسمٌ مثيرٌ جدًا للاهتمام وألبين في البطولة من أجل تحقيق النتائج القويّة. ربّما سيكون موسم 2021 بمثابة تواصل لموسم 2020 ونحن بصدد بناء الزخم والتحضير لشيء مهم في 2022".

وأكمل: "آمل أن تستمتعوا بهذه العودة".

وبالرغم من عطلة نهاية الأسبوع المخيّبة لألبين، اعترف ألونسو أنّه من الصعب تقييم موقع الفريق في الترتيب.

وقال حيال ذلك: "من الصعب قول ذلك، أعتقد بأنّنا شاهدنا نتائج مختلفة والشعور مختلطٌ بعض الشيء بالنسبة للجميع بمن فيهم نحن. نبدو أفضل في بعض الأحيان وأضعف في أخرى".

وأكمل: "نحتاج لبضعة سباقات من أجل تحديد الترتيب لذا لننتظر ونرى. علينا العمل بجد وتحديد نقاط ضعفنا إن كانت موجودة والعمل عليها إلى جانب تدعيم نقاط قوّتنا. كما من أنّ هذا موسمٌ مثيرٌ للاهتمام بالنسبة للجميع".

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