ألونسو: ألبين كانت "تنافسية للغاية" ضمن أفضل سباقاتي هذا العام في روسيا

انطلق ألونسو في سباق سوتشي على إطارات هارد، ومع توقّف الآخرين تقدّم إلى المركز الثاني، خلف سيرجيو بيريز، قبل أن يجري توقّفًا أوّل متأخرًا في ذات اللفة مع سائق ريد بُل.

وكان الإسباني في المركز السادس عندما هطلت الأمطار قُرب نهاية السباق، كما وجد تماسكًا أكبر من بعض منافسيه، ليتقدم لفترة وجيزة إلى المركز الثالث.

مع ذلك، فقد ظلّ ألونسو على المسار للفّة واحدة أطول من اللازم قبل أن ينتقل إلى إطارات إنترميديت، حيث خسر أيّة فرصة لصعود منصّة التتويج عندما تراجع إلى المركز السادس في نهاية المطاف.

"لقد كان سباقًا جيّدًا بالنسبة لنا. الأفضل في هذا الموسم من ناحية الأداء. كانت السيارة سريعة للغاية، ومتوازنة طوال السباق" قال ألونسو.

وأضاف: "كنا نجاري وتيرة تشيكو في الطلعة الأولى. ومن ثم انتقلنا إلى إطارات ميديوم، حيث تمكنا حتى من تجاوز (ماكس) فيرشتابن في مرحلة ما والابتعاد أمامه".

وأكمل: "بعد ذلك بدأت الأمطار تتساقط على الإطارات الجافة، وكنا قادرين على تجاوز دانيال (ريكاردو)، تشيكو و(كارلوس) ساينز، لنتقدم إلى المركز الثالث. لذلك أعتقد بأنّ منصة التتويج كانت ممكنة ومستحقة، السيارة كانت تطير. وكنت سعيدًا جدًا، ولكن أتت الأمطار بشكل غزير في اللفات الخمس الأخيرة".

وتابع: "خاطر البعض وقتها، وكنا غير محظوظين، أو كان من حصدوا منصة التتويج هم المحظوظون، لكن الحظ هو صاحب الدور الأكبر في مثل هذه الأجواء".

وعند سؤاله إذا ما كان حزينًا لخسارة منصة التتويج أو سعيدًا بأن وجد ذلك الأداء على السيارة، قال ألونسو: "كنا في غاية التنافسية، لذلك نحن بحاجة لفهم إذا ما قمنا بأمر مختلف هنا، وأن نحاول التقدم إلى الأمام في السباقات المُقبلة، لأنّ السيارة كانت سريعة جدًا، وتلك علامة إيجابية للغاية".

واختتم: "لذلك لست حزينًا. بالطبّع كان ينبغي أن نتواجد على منصة التتويج من خلال قيادتنا وإدارتنا للسباق. كنا أمام فيرشتابن، وابتعدنا أمامه، وكذلك ساينز".