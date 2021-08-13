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ألونسو: ألبين خسرت أفضلية كبيرة لصالح مكلارين في 2021

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, محرر

يرى فرناندو ألونسو سائق ألبين أن فريقه قد خسر الكثير من الأفضلية مقابل مكلارين في 2021، مشيراً لحقيقة أن تقليص فريقه للفارق خلف المتصدرين يعتبر أمراً مشجعاً.

ألونسو: ألبين خسرت أفضلية كبيرة لصالح مكلارين في 2021

دخلت ألبين التي كانت تحمل اسم رينو سابقاً، في مواجهة مكلارين ضمن معركة ثلاثية شرسة على المركز الثالث في ترتيب المصنّعين خلال موسم 2020، وهي معركة ضمت كذلك فريق ريسينغ بوينت الذي بات يحمل اسم أستون مارتن حالياً.

وبينما واصلت مكلارين مسيرتها القوية في 2021 لتنافس فيراري حالياً على المركز الثالث، تراجعت تأدية ألبين وأستون مارتن بعض الشيء.

وبعد فوز إستيبان أوكون الصادم في سباق المجر، تقدمت ألبين من المركز السابع إلى الخامس ضمن ترتيب البطولة، متفوقة على كل من أستون مارتن وألفا تاوري.

ويعتبر فوز أوكون الأول لفريقه منذ جائزة أستراليا الكبرى 2013، عندما كان الفريق يحمل اسم لوتس. إذ عانت ألبين في 2021 على صعيدي الثبات والسرعة مقارنة بالموسم الماضي.

وكشف ألونسو أن ألبين توقعت عودة فيراري القوية بعد موسم 2020 الكارثي، لكنه بالمقابل أوضح أن الفريق أبعد عن مكلارين مما كان يأمل.

فقال في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن توقعاتنا أو طموحاتنا في بداية الموسم كانت تتمحور حول تكرار ما حققته رينو الموسم الماضي".

وأكمل: "كنا نتوقع عودة فيراري بقوة بعد موسم 2020، وأنها ربما تتفوق علينا. لكن من الواضح أننا تأخرنا كثيراً بالمقارنة مع مكلارين".

وتابع: "رينو كانت تنافس مكلارين حتى السباق الأخير الموسم الماضي، وهذا ما لم ننجح بتكراره الآن".

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بالمقابل، نجحت ألبين بخفض الفارق خلف فريقي الصدارة، حيث تبدو قوانين 2022 فرصة لتحقيق تقدم كبير تزامناً مع تقديم العلامة الفرنسية أول محرك جديد لها منذ 2019.

"بالنظر إلى جميع التحليلات والأرقام، وبشكل ما، فقد قمنا بخفض الفارق خلف مرسيدس في بعض النواحي" قال ألونسو.

وأكمل: "لذا حتى ولو كنا بالمركز السابع ضمن ترتيب البطولة، قمنا بخفض الفارق مع المتصدرين وهذا يوضح مدى حدة المنافسة".

وتابع: "الأمر نفسه مع أستون مارتن، ريسينغ بوينت، العام الماضي، كانوا ينافسون على منصات التتويج، بل وأحرزوا الفوز بسباق، ونحن أقرب إليهم هذا الموسم".

واختتم: "لذا، كان موسماً متقلباً بعض الشيء للفريق، ولنا كذلك، لكن للأسف خسرنا بعض المراكز ضمن الترتيب العام لأن الفرق الثلاثة التي أنهت الموسم الماضي خلف رينو كانت أكثر الفرق التي حققت تقدماً هذا الموسم".

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