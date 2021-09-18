ألونسو: ألبين أفضل فرق الوسط بالرغم من عدم امتلاكه السيارة الأسرع

نجح الفريق الفرنسي بتجاوز منافسيه ليتقدم إلى المركز الخامس ضمن بطولة المصنّعين بعد فوزٍ مثير للإعجاب حققه إستيبان أوكون في المجر. بينما أنهى الإسباني السباق رابعاً.

وتمكنت ألبين من التشبث بالمركز الخامس منذ ذلك الحين، بالرغم من أن ألونسو لا يرى أن سيارته الحالية قادرة على مجاراة ألفا تاوري أو أستون مارتن.

لكنه أوضح أنّ القدرة على تقديم أداء قوي يوم الأحد وتفادي الأخطاء، تجعل من ألبين منافساً قوياً.

فقال: "أعتقد أننا مستوانا جيد. نحن نتقدم على جميع الأصعدة. نقوم بالمهمات المطلوبة كما قلتُ، يوم الأحد".

وأكمل: "لا نمتلك سيارة تمتلك أداءً صافياً يوازي ما لدى ألفا تاوري أو أستون مارتن، لكن فريقنا ينافسهم في السباق وعلى تسجيل النقاط".

وتابع: "لذا، سنحاول المنافسة على المركز الخامس ضمن ترتيب المصنعين حتى النهاية. أعتقد أن مستوانا جيد كفريق سباقات".

وأضاف: "قوتنا كفريق تتمحور حول قدرتنا على تسجيل النقاط في السباقات".

واسترسل: "ربما لا نمتلك السيارة الأسرع بين فرق الوسط، لكننا ربما نحن الفريق الأفضل بينهم، وهذا ما يسمح لنا بتسجيل النقاط كل سباق".

أنهى ألونسو سباق مونزا بالمركز الثامن أمام زميله أوكون بمركزين، وهو السباق الذي كان يتوقع أن تعاني فيه سيارة ألبين.

فقال: "أعتقد أن هناك تقلبات تواجه جميع الفرق. رأينا هذا مع السباقات الثلاثة المتتالية واختلاف مستويات التنافس".

وأكمل: "في سبا، كان مستوانا جيداً على الحلبة الجافة ولم يكن جيداً على الحلبة المبتلة. في زاندفورت، كان مستوانا مقبولاً طوال الوقت. أما هنا في مونزا، فكنا نعاني. أعتقد أن السبب هو خصائص الحلبة".

وتابع: "لا أعلم بشأن روسيا، تركيا وأوستن. أعتقد أننا سنقدم أداءً أفضل".

واختتم: "كنا نتوقع بالفعل أن تكون مونزا من بين أسوأ الحلبات لسيارتنا. كنا نعلم ذلك مسبقاً".