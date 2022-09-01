ألونسو: أعتذر من لويس حيال تعليقات سبا

وصف ألونسو منافسه هاميلتون بـ "الغبيّ" وقال أنّه لا يعرف سوى الفوز بالسباقات بالانطلاق من الأمام.

وتحمّل هاميلتون لاحقًا مسؤوليّة الحادث، لكنّه لم يتلقّ أيّ عقوبة من المراقبين بعد أن أخذوا بالحسبان أنّ الحادثة وقعت في اللفّة الأولى.

وانسحب هاميلتون من السباق، وقد يُعاني من المزيد من العواقب في حال لم يعد محرّكه صالحًا للاستخدام.

واعترف ألونسو الآن بأنّه قال تلك التعليقات في حميّة اللحظة، وأنّها لا تعكس أفكاره الحقيقيّة حول زميله السابق.

وقال الإسباني عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان نادمًا على تلك التعليقات: "أوّل لويس بطل، وإنّه أسطورة هذه الحقبة".

وأضاف: "وعندما تقول شيئًا ما، وأنا نادمٌ على تكرار هذا، تجاه سائقٍ بريطاني، فإنّ هناك تغطية إعلاميّة ضخمة بعد ذلك. قالوا الكثير من الأشياء لبيريز، ولكارلوس ساينز الإبن ولي".

وأكمل: "إن قلت شيئًا ما تجاه سائق لاتيني، فكلّ شيء يكون ممتعًا أكثر. وعندما تقول شيئًا ما تجاه الآخرين، فإنّهن يأخذون ذلك بشكلٍ جدي أكثر".

وأردف: "لكن أجل، أعتذر في جميع الأحوال، لم أكن أفكّر في ما قلته. لا أعتقد بأنّه كان هناك الكثير للومه حينها، بالنظر إلى الإعادة وكلّ شيء. لأنّها كانت واقعة في اللفّة الأولى، وكنّا جميعًا قريبين للغاية من بعضنا".

كما أنّه أصرّ على أنّه ليس متمسّكًا بما قاله حول فوز هاميلتون بانطلاقه من الأمام فقط.

وقال: "كلّا، كلّا، كلّا، لا أعتقد بذلك. هناك حقائق عكس ذلك. تقول ذلك في حميّة اللحظة، لكنّ الحقائق عكس ذلك تمامًا. أكنّ له الكثير من الاحترام".

وقال ألونسو أنّ السائقين يقولون أحيانًا بعض التعليقات عبر اللاسلكيّة من دون التفكير فيها مليًا، قائلًا أنّه سيُحاول أن يكون أكثر حذرًا في المستقبل.