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ألونسو: أشعر أنني بعمر الـ 25 مع اقترابي مع الـ 40 في المجر

تكلم فرناندو ألونسو حيال أفكاره وما يشعر به، حيث سيصبح أحدث سائق يتجاوز الـ 40 عاماً بحلول جولة المجر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، مشيراً لشعوره بأنه ما زال في الـ 25 من عمره.

ألونسو: أشعر أنني بعمر الـ 25 مع اقترابي مع الـ 40 في المجر

سيحتفل ألونسو بعيد ميلاده يوم الخميس في المجر، لينضم إلى كيمي رايكونن - 41 عاماً - ليصبحا السائقين الوحيدين اللذين تجاوزا الـ 40 عاماً وما زالا يشاركان في السباقات.

وأحرز بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد أولى ألقابه بعمر 24 عاماً في 2005، بينما عاد للمشاركة بالسباقات مع فريق ألبين هذا الموسم، بعد غياب دام عامين عن الفورمولا واحد، شارك خلالهما في منافسات سباقات السيارات الرياضية، إندي كار وكذلك رالي داكار الأسطوري.

وأثيرت العديد من التساؤلات حيال مستوى لياقة فرناندو خاصة بعد الحادثة التي تعرض لها عندما كان يقود دراجة هوائية أدت إلى كسر في فكه العلوي.

لكن الإسباني أظهر قدرة كبيرة على التأقلم والعودة بقوة تزامناً مع رفع سرعته على متن سيارة الفورمولا واحد، حيث نجح بتسجيل النقاط في كل سباق من السباقات الخمسة الماضية.

وحين سُئِل حيال نظرته لأول سباق سيخوضه وهو بعمر 40 عاماً في المجر، تكلم ألونسو مازحاً حيال رغبته "بحلق لحيته وإجراء ما يلزم من التحضيرات" كي يبدو أصغر سناً وبالتالي لا يُسأل عن عمره مجدداً.

فقال: "سأسعى للحصول على سُمرة لبشرتي، ومن ثم سأحلق لحيتي، وسأبدو صغيراً جداً في السن!".

وأكمل: "كلا، ما أعنيه، أنه سيكون سباقاً اعتيادياً للغاية بالنسبة لي، لن تكون هناك أية تغييرات. ويخامرني شعور جيد".

وتابع: "بصراحة، بعد الحادثة في بداية الموسم، وخلال السباقات الأولى، أعتقد أن كل هذا الضغط جزء من مرحلة العودة إلى الرياضة".

وأردف: "كنتُ قلقاً حيال فكي، وحيال كتفي كذلك، لكنها كانت إصابة طفيفة".

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واسترسل: "لكن الآن، أنا أمتلك لياقة بدنية ممتازة للغاية، أشعر أنني لائق بدنياً بنسبة 200 بالمئة. لذا جولة هنغاريا ستكون مجرد جولة أخرى".

واستطرد: "سنأكل قليلاً من الحلويات! لكن عدا ذلك، ستكون جولة اعتيادية. أشعر أنني بعمر 25 عاماً. لذا أياً كان الرقم الموجود في بطاقتي الشخصية، فإنه لا يعكس ما أشعر به!".

يشار إلى أن ألونسو بصدد إجراء جراحة أخرى لفكه بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك لإزالة صفائح التيتانيوم التي وضعت خلال العملية الأولى.

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