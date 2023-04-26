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ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب

قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن التقدم المفاجئ لفريقه في موسم 2023 الحالي للفورمولا واحد يعني أنه تقدم أسرعَ بعام إضافي ضمن خطط المنافسة على لقب بطولة العالم.

خلدون يونس
من قبل:
ألونسو: أستون مارتن متقدمة أسرعَ بعامٍ ضمن خطتها للمنافسة على اللقب

انتقل ألونسو من ألبين إلى أستون مارتن مع بداية الموسم الحالي، حيث لم يكن وضع الفريق التنافسي جيداً العام الماضي حيث لم يحقق سوى 55 نقطة بالمركز السابع العام.

لكن الفريق بدأ الموسم بقوة مع ثلاث منصات تتويج متتالية من أصل ثلاثة سباقات حتى الآن على يد ألونسو، وباتت أستون مارتن تحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام خلف ريد بُل وأمام مرسيدس.

ويتمثل طموح الفريق وصاحبه الملياردير لورانس سترول بالمنافسة على اللقب وليس الاكتفاء بمنصات التتويج فقط، حيث كشف مايك كراك مدير الفريق بأن سترول يواصل الضغط ودفع الفريق لعدم الاكتفاء بالأداء الحالي رغم البداية القوية.

فقال: "كنت آمل أن يكون موسم 2023 عاماً للتعلم، ومن ثم نبدأ بمنافسة فيراري ومرسيدس في 2024".

وأكمل: "لكننا بدأنا منافستهم في البحرين منذ السباق الأول، ومن الواضح أن الوضع يدعو للتفاؤل".

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لكن ألونسو أبدى حذره من أن اختبار معدل تطوير أستون مارتن الحقيقي سيبدأ مع التحديثات المقبلة منذ جولة باكو.

فقال: "علينا الآن تقديم النتائج المرجوة. ذلك أمر سنراه قريباً جداً".

وأكمل: "بدءاً من باكو، إيمولا، برشلونة، ستبدأ الفرق بجلب التحديثات وعلينا أن نجاريها. على الحلبة وكذلك خارج الحلبة، علينا تعلم الكثير من الأمور عبر هذا الموسم كي ننافس في 2024".

ويرى ألونسو أن وتيرته ووتيرة زميله لانس سترول تعني أن الفريق بات قادراً على التقدم إلى القسم الثالث من التصفيات، وهي رفاهية لم يكن يمتلكها سترول وزميله السابق سيباستيان فيتيل الموسم الماضي.

فقال: "نحن نبدأ جولاتنا بالتطلع إلى منافسة فرق الصدارة، وهذا ما غيّر من طريقة مقاربتنا للتجارب الحرة بعض الشيء".

وأكمل: "كما غيّر من اختياراتنا لنوعيات الإطارات في التصفيات، حيث ندرك بأننا سنصل للقسم الثالث".

واختتم: "لقد غيّر ذلك الكثير من الأمور وجعلها أسهل، ونحن مسرورون من ذلك".

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