ألونسو: أستون مارتن لديها الكثير لتحسينه من أجل جولة المكسيك

يعتقد فرناندو ألونسو بأن فريقه أستون مارتن لديه الكثير من الجوانب لتحسينها من أجل الجولة المقبلة من بطولة العالم للفورمولا 1 في المكسيك نهاية هذا الأسبوع.

أكمل فرناندو ألونسو سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في المركز الـ 13 بعد انطلاقه من المركز السابع.

حيث بدا الإسباني بطل العالم مرتين محبطًا من استمرار تراجع تأدية سيارة أستون مارتن رغم التحديثات الكثيرة والمتواصلة التي يجلبها الفريق.

لكنه أوضح بأن الفريق سيحاول التحسّن لجولة المكسيك المقبلة، كما أشار إلى أنه لم يتفاجئ بحلوله في المركز الـ 13 في أوستن.

حيث قال: "قمت بانطلاقة جيدة حتى المنعطف الأول، لكنني علقت حينها في الجهة الخارجية وبقيت هناك، وعليه خسرت بعض المراكز".

وأضاف: "الإنهاء بالمركز الـ 13 لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، نحن في النهاية نبقى مع الدروس التي تعلمناها من السباق"

وتابع: "لدينا الكثير من الأمور لتحليلها وتطويرها من أجل جولة المكسيك. سنخبر الفريق بما تحتاجه السيارة وسيقومون بما في استطاعتهم. لقد عانينا لمعظم الموسم، لكننا تعلمنا الكثير أيضاً، من الإيجابيات والسلبيات".

واختتم: "سنقوم بتحليل الحزمة الجديدة من التحديثات وسنحاول التحسّن من أجل جولة المكسيك".