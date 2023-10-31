ألونسو: أستون مارتن "لا تنافس على أي شيء" في السباقات الأخيرة

كان ألونسو يحتل المركز الثالث ضمن ترتيب البطولة، حتى جولة إيطاليا الشهر الماضي، لكن وبعد سلسلة من الجولات المحبطة، بات خامساً الآن مع اقتراب شارل لوكلير، لاندو نوريس وجورج راسل منه.

كما أن أستون مارتن تراجعت حتى المركز الخامس ضمن بطولة المصنعين، لكن دون تهديد فعليّ من ملاحقيها، بعد أن تفوقت عليها مكلارين.

وواجه ألونسو سباقاً محبطاً آخر في المكسيك، حيث انطلق من المركز 13 ومن ثم تراجع للخلف بعد معاناته من تضرر الأرضية جراء حطام حادثة سيرجيو بيريز وشارل لوكلير. قبل أن يقرر الفريق لاحقاً الانسحاب.

أما زميله لانس سترول الذي انطلق من خط الحظائر، فقد عانى بعد حادثة جمعته بـ فالتيري بوتاس.

ويبدو أن الإسباني تقبّل بالفعل أنه سيتراجع ضمن ترتيب البطولة، فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، نحن لا ننافس على أي شيء".

وأكمل: "سنتعلم، حتى لو كان علينا الانطلاق من خط الحظائر إن علمنا أن ذلك مفيد أكثر من إضاعة الجولة".

وأردف: "في بطولة المصنعين، نحن محافظون على موقعنا. أما ضمن بطولة السائقين، فسنخسر عدة مراكز".

وأضاف: "لكن، من المذهل أننا كنا في المقدمة مع فيراري، أو جورج أو لاندو أو أو، لكننا سنخسر تلك المراكز. فهم يمتلكون سيارات سريعة جداً".

كما اعترف ألونسو بأن الفريق يحاول بكل ما يستطيع العودة إلى الطريق الصحيح.

فقال: "نحن نعمل بأقصى ما بوسعنا. نحن لسنا مسرورين من وضعنا الحالي. فهذا ليس موقعاً نتمناه. في الوقت نفسه، نحن نعمل بشكل كبير لنعكس الوضع الحالي".

وأكمل: "في بعض الأحيان تتعلم من الصعوبات أكثر من النجاحات. حالياً نحن نمر بفترة صعبة".

واسترسل: "نحن نحاول القيام بكل ما يلزم من اختبارات، وتقديم كل ما يلزم من انطباعات وأفكار للمصنع في سيلفرستون. نأمل أن ننهي بمركز أعلى وليس أقلّ".