ألونسو: أستون مارتن تريد المزيد بعد منصة التتويج الرابعة في موسم 2023

بدأ الإسباني سباقه من خط الانطلاق الأول خلف سيرجيو بيريز صاحب قطب الانطلاق الأول، لكنه لم ينجح باللحاق بالمكسيكي خلال الانطلاقة، كما اضطرّ للتخلي عن مركز إضافي لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي فاز بالسباق منطلقاً من المركز التاسع.

وبعد تحقيق منصة التتويج الرابعة له من أصل خمسة سباقات حتى الآن، أشار ألونسو إلى أن أهداف فريقه بدأت بالتغير.

لكنه يدرك تماماً ضرورة الاعتماد على حدوث مشكلة لسيارتي ريد بُل إن كان يريد تحقيق مركز أعلى.

فقال: "كنا نعتقد مع بداية الموسم، أن تحقيق منصة تتويج سيكون إنجازاً رائعاً. الآن وبعد أربع منصات تتويج، أصبحنا نريد المزيد. مركز ثانٍ على الأقل!".

وأردف: "لكن سيارتي ريد بُل سريعتان جداً. كما قلت، ربما في موناكو، ربما في برشلونة، ستكون لدينا فرصة".

وعانت كل من مرسيدس وفيراري خلال سباق ميامي، ما ترك ألونسو وحيداً خلف ريد بُل بفارق 21 ثانية عن سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني و 7 ثوانٍ أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

كما أن الإسباني بطل العالم مرتين، أثنى على أداء زميله لانس سترول حيث شاهده من الشاشات الكبيرة على الحلبة أثناء قيامه بالتجاوز.

واعترف ألونسو أنه توقع معركة أقوى في مواجهة فيراري ومرسيدس، لكن الفريقين لم ينجحا بمواصلة الأداء القوي في باكو وأستراليا.

"خضت سباقاً وحيداً بعض الشيء، لم يحدث شيء لنا في المقدمة مع ريد بُل، والبقية كانوا خلفنا" قال سائق أستون مارتن.

وأكمل: "ربما كنا نتوقع منافسة أكبر، لكن فيراري كانت أسوأ من المتوقع اليوم. لذا، السباقات ليست سهلاً أبداً، لكننا اليوم كنا وحيدين نوعاً ما في السباق".

وتابع: "حققنا منصة التتويج مع الاتجاه إلى إيمولا، موناكو وبرشلونة. حيث نأمل أن نواصل على نفس النهج".

يشار إلى أن ألونسو سجل 15 نقطة في كل سباق حتى الآن، ولم يفوّت إلا منصة تتويج سباق باكو حيث أنهى رابعاً.

ومع 75 نقطة في رصيده، يتجه الإسباني إلى إيمولا مع 19 نقطة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس ضمن المعركة على المركز الثالث خلف سيارتي ريد بُل.