ألونسو: أستون مارتن تحتاج ما هو أكبر من نيوي كي تتحسن
أصر فرناندو ألونسو على أن حل أستون مارتن لمشاكلها يتطلّب "أكثر من مجرد شخص واحد"، وذلك في ظل استمرار شائعات انتقال أدريان نيوي إلى صفوف الفريق البريطاني.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
أشارت شائعات في بادوك الفورمولا 1 على هامش جائزة إيطاليا الكبرى إلى أن أستون مارتن قد تعلن رسميًا ضم أدريان نيوي إلى صفوفها خلال أيام.
يتجه المصمم العبقري نيوي لمغادرة صفوف ريد بُل في الربع الأول من العام القادم لينضم إلى أحد الفرق المنافسة.
في المقابل تواجه أستون مارتن تراجعًا كبيرًا في أدائها رغم التحديثات المستمرة التي يجلبها الفريق على السيارة.
وقد سبق وأشار فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين إلى أن الفريق وصل إلى مرحلة بات تسجيل نقطة واحدة فيها أمرًا صعبًا.
وتعقيبًا على شائعات قدوم نيوي، قال فرناندو ألونسو في مونزا: "إنها ما تزال مجرد شائعات، لكنني أعتقد أن شخصًا واحدًا لن يكون كافيًا في هذه المرحلة من أجل إعادة الفريق إلى المستوى السابق".
وأضاف: "بات الأمر يتمحور أكثر الآن حول ما نملكه وما ننتجه. إذ ينبغي أن ينصب تركيزنا على فهم ما يسير على نحو صائب وما نخطئ فيه لنتحضّر على نحوٍ أفضل لموسم 2025".
وتابع: "لكن ليس هنالك ما بوسعنا فعله الآن، أنا ولانس نبذل أقصى ما لدينا في كل جولة. ولكن اليوم ورغم سعادتي بالسيارة وربما أكون قد ضغطت لما هو أكثر من 100 بالمئة، ومع ذلك كنا في المركز الـ 11".
وأكمل: "أشعر بخيبة أمل، لكن علينا أن نتحلى بالصبر وعلينا أن نفهم أن الهدف الأكبر هو موسم 2026".
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