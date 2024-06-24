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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ألونسو: أستون مارتن بحاجة "للحديث أقلّ، والفعل أكثر" في الفورمولا 1

عبّر الإسباني عن عدم سعادته ورضاه بعد سباقٍ مخيّبٍ للآمال بالنسبة لفريق أستون مارتن على حلبة برشلونة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قدّم فرناندو ألونسو تقييمًا صادقًا لأداء فريقه أستون مارتن في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، حيث دعا فريقه إلى الحديث أقلّ، والفعل أكثر.

حلّ ألونسو في المركز الـ 12 المخيّب على أرضه وذلك بعد أن تأهّل في المركز الـ 11، قائلًا أنّ فريقه "لم يستحقّ تحقيق أيّ نقاط".

يأتي ذلك بعد سلسلة من السباقات الضعيفة التي واجهها بطل العالم مرّتين، حيث تواجد في مراكز النقاط في سباقٍ واحدٍ فقط من السباقات الأربعة الماضية.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول نتيجة برشلونة، أجاب الإسباني: "أنا محبطٌ قليلًا لأنّنا لم نُحقّق أيّ نقاط".

وأضاف: "لم نستحقّ تحقيق أيّة نقاط لأنّنا لم نتمتّع بوتيرة جيّدة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

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وأكمل: "كان الوضع صعبًا في السباق. عندما تنزلق كثيرًا في المنعطفات فإنّك تقتل الإطارات. لذا هتان مشكلتان في ذات الوقت".

وأردف: "لا تتمتّع بوتيرة، وتُعاني من تآكلٍ عالٍ. كان سباقًا طويلًا جدًا في المجمل بالنسبة لنا. نحتاج لاستخراج الأفضل من أنفسنا".

كما أشار ألونسو إلى افتقار سيارة "آي.ام.آر24" للارتكازيّة، وحذّر من المزيد من المصاعب في النمسا وسيلفرستون، قائلًا أنّ على الفريق التوقّف عن الزعم بشأن التحسينات وبدء إظهار ذلك على المسار.

وقال الإسباني: "ذلك محبط لأنّه لا يُمكنك فعل أيّ شيء الآن، لذا تبدأ بالتفكير فورًا في النمسا وما يسعنا القيام به على نحوٍ مختلف".

وأردف: "سيكون الوضع مؤلمًا لأنّها ذات خصائص حلبة برشلونة، مع منعطفات طويلة. لكن لا يُمكننا الشعور بالانزعاج والإحباط. إنّه وقت العمل الجاد، وتقليل الحديث، وتقديم الأفعال أكثر. ذلك ما نريد القيام به".

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