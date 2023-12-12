اشترك
فورمولا 1
أخبار

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

يشعر فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن فريقه استحق فوزاً في موسم 2023 المنصرم أكثر من أي فريق آخر.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

انتقل ألونسو من ألبين إلى أستون مارتن لموسم 2023، ورغم هذه الخطوة الجريئة لكن السيارة كانت تنافسية في القسم الأول للموسم، حيث نجح بتحقيق 6 منصات تتويج في أول 8 سباقات.

كما أضاف إلى مجموعه منصتي تتويج إضافيتين بعد العطلة الصيفية لينهي رابعاً ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد التعادل في النقاط مع شارل لوكلير سائق فيراري.

ومع 8 منصات إجمالية، فإن الإسباني بات ثالثاً خلف ماكس فيرستابن وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز بعدد منصات التتويج.

لكن ورغم تحقيق المركز الثاني 3 مرات مقارنة بـ 6 لـ نوريس، لكن ألونسو يرى أن فريقه استحق تحقيق فوز أكثر من أي فريق آخر.

وجاءت أقرب فرصه في موناكو، حيث خسر قطب الانطلاق الأول بعد مقطع أخير مذهل سجله فيرستابن، بالتالي فوّت فرصة ذهبية لترجمة المركز إلى فوز على شوارع الإمارة.

حيث قال: "أعتقد أنها كانت فرصة ممكنة. ربما في موناكو كنا الأقرب. ربما تغييراً في استراتيجية الإطارات. ربما في زاندفورت، لو كنا في مركز مختلف عند إعادة الانطلاقة أو شيء من هذا".

وأردف: "كانت أمامنا فرص هنا وهناك. أعتقد أننا كنا نستحق تحقيق فوز أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم".

اقرأ أيضاً:

ورغم أن مكلارين انتزعت مكانة الفريق الأكثر تقدماً بعد التحديثات التي تلت العطلة الصيفية، لكن ألونسو لا يرى إلا "الإيجابيات" من موسم 2023، رغم الحيرة التي أصابت الفريق حيال الأداء في القسم الأخير للموسم.

حيث أدى انخفاض الأداء لتراجع الفريق إلى المركز الخامس خلف مكلارين، وهذا يدفع ألونسو للاعتقاد بأن فريقه ليس بين منافسي الصدارة بعد.

فقال صاحب الـ 42 عاماً: "لا أرى إلا الإيجابيات وتلك المعاناة أعتقد أنها جزء من العمل وجزء من الرحلة للفريق".

وأكمل: "بدأنا الموسم بقوة مع السيارة وبشكل تنافسي مفاجئ".

وأردف: "من ثم وجدنا أنفسنا في مركز لم نكن مستعدين له. ننافس مرسيدس وفيراري وفرق الصدارة. ربما تراجعنا قليلاً في تطوير السيارة خلال الموسم".

وأضاف: "لم نصل إلى مستوى الصدارة بعد، حيث تراجعت تنافسيتنا قليلاً. لكن وبشكل عام كانت 12 شهراً غير متوقعة في هذه المرحلة".

واختتم: "لو قال لي أحد قبل الموسم أن هذا سيكون موقعنا، لما كنت لأصدق".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

رالي داكار

العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025 العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

فورمولا 1

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

فورمولا 1

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

فرناندو ألونسو
More from
فرناندو ألونسو
فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

فورمولا 1

فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي" فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى

ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

فورمولا 1

هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

أستون مارتن: الاستثمار الجديد لا يعني خروج لورانس سترول

أستون مارتن: الاستثمار الجديد لا يعني خروج لورانس سترول

فورمولا 1

أستون مارتن: الاستثمار الجديد لا يعني خروج لورانس سترول أستون مارتن: الاستثمار الجديد لا يعني خروج لورانس سترول

ألونسو: جولة فيغاس "تستحق" المعاملة المميزة عن غيرها

ألونسو: جولة فيغاس "تستحق" المعاملة المميزة عن غيرها

فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

ألونسو: جولة فيغاس "تستحق" المعاملة المميزة عن غيرها ألونسو: جولة فيغاس "تستحق" المعاملة المميزة عن غيرها

أحدث الأخبار

تعاون بين الفورمولا واحد، "فيا" وإكستريم "اتش" لتشكيل مجموعة عمل للطاقة الهيدروجينية

تعاون بين الفورمولا واحد، "فيا" وإكستريم "اتش" لتشكيل مجموعة عمل للطاقة الهيدروجينية

F1 فورمولا 1

تعاون بين الفورمولا واحد، "فيا" وإكستريم "اتش" لتشكيل مجموعة عمل للطاقة الهيدروجينية تعاون بين الفورمولا واحد، "فيا" وإكستريم "اتش" لتشكيل مجموعة عمل للطاقة الهيدروجينية

العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

DAKR رالي داكار

العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025 العطية ينضم إلى لوب ضمن تشكيلة داسيا لخوض غمار داكار 2025

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

F1 فورمولا 1

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

F1 فورمولا 1

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك