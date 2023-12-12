ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

انتقل ألونسو من ألبين إلى أستون مارتن لموسم 2023، ورغم هذه الخطوة الجريئة لكن السيارة كانت تنافسية في القسم الأول للموسم، حيث نجح بتحقيق 6 منصات تتويج في أول 8 سباقات.

كما أضاف إلى مجموعه منصتي تتويج إضافيتين بعد العطلة الصيفية لينهي رابعاً ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد التعادل في النقاط مع شارل لوكلير سائق فيراري.

ومع 8 منصات إجمالية، فإن الإسباني بات ثالثاً خلف ماكس فيرستابن وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز بعدد منصات التتويج.

لكن ورغم تحقيق المركز الثاني 3 مرات مقارنة بـ 6 لـ نوريس، لكن ألونسو يرى أن فريقه استحق تحقيق فوز أكثر من أي فريق آخر.

وجاءت أقرب فرصه في موناكو، حيث خسر قطب الانطلاق الأول بعد مقطع أخير مذهل سجله فيرستابن، بالتالي فوّت فرصة ذهبية لترجمة المركز إلى فوز على شوارع الإمارة.

حيث قال: "أعتقد أنها كانت فرصة ممكنة. ربما في موناكو كنا الأقرب. ربما تغييراً في استراتيجية الإطارات. ربما في زاندفورت، لو كنا في مركز مختلف عند إعادة الانطلاقة أو شيء من هذا".

وأردف: "كانت أمامنا فرص هنا وهناك. أعتقد أننا كنا نستحق تحقيق فوز أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم".

ورغم أن مكلارين انتزعت مكانة الفريق الأكثر تقدماً بعد التحديثات التي تلت العطلة الصيفية، لكن ألونسو لا يرى إلا "الإيجابيات" من موسم 2023، رغم الحيرة التي أصابت الفريق حيال الأداء في القسم الأخير للموسم.

حيث أدى انخفاض الأداء لتراجع الفريق إلى المركز الخامس خلف مكلارين، وهذا يدفع ألونسو للاعتقاد بأن فريقه ليس بين منافسي الصدارة بعد.

فقال صاحب الـ 42 عاماً: "لا أرى إلا الإيجابيات وتلك المعاناة أعتقد أنها جزء من العمل وجزء من الرحلة للفريق".

وأكمل: "بدأنا الموسم بقوة مع السيارة وبشكل تنافسي مفاجئ".

وأردف: "من ثم وجدنا أنفسنا في مركز لم نكن مستعدين له. ننافس مرسيدس وفيراري وفرق الصدارة. ربما تراجعنا قليلاً في تطوير السيارة خلال الموسم".

وأضاف: "لم نصل إلى مستوى الصدارة بعد، حيث تراجعت تنافسيتنا قليلاً. لكن وبشكل عام كانت 12 شهراً غير متوقعة في هذه المرحلة".

واختتم: "لو قال لي أحد قبل الموسم أن هذا سيكون موقعنا، لما كنت لأصدق".