ألونسو: أستون مارتن أشعرتني أنني "مرغوب" بعد "مشاعر غريبة" ضمن محادثات ألبين

بعد أقل من 4 أيام من إعلان فيتيل اعتزاله الفورمولا واحد نهاية هذا الموسم، أكّدت أستون مارتن ضمّها لبطل العالم مرتين ألونسو ليكون بديلًا للألماني وبعقد لعدة أعوام بدءًا من 2023.

وأتى ذلك الإعلان صادمًا لألبين التي توقعت الحفاظ على خدمات الإسباني للعام المُقبل، كما فجّرت تلك الخطوة قنبلة في سوق السائقين مع وجود مقاعد شاغرة في عدد من الفرق الأخرى.

كما وجدت ألبين نفسها الآن في نزاع تعاقدي مع مكلارين على أوسكار بياستري الذي كانت تنوي ضمّه العام المُقبل بجوار إستيبان أوكون.

وتحدّث ألونسو للمرة الأولى بشكل علني عن خطوة انتقاله إلى أستون مارتن اليوم الخميس على هامش جائزة بلجيكا الكبرى في سباق، حيث كشف بأنه تم التواصل معه من قبل أستون مارتن مباشرة بعد إعلان فيتيل اعتزاله، وأنه تم توقيع العقد يوم الإثنين بعد سباق المجر، قبل أن يقرر الفريق إعلان الخبر سريعًا جدًا قبل حدوث أي تسريبات.

وأكّد ألونسو على أن نيّته كانت البقاء مع ألبين قبل أن تتواصل معه أستون مارتن، لكن المحادثات مع الفريق الفرنسي لم تكن قد شهدت تحركًا لعدة أشهر.

"كانت خطوة منطقية بالنسبة لي لأن أستون كانت راغبة للغاية بضمّي وتثق في قدراتي على المسار وخارجه كذلك من أجل تطوير المشروع" قال ألونسو.

وأضاف: "لقد شعرت بأن ذلك هو الأمر الصائب بعد كل المفاوضات والأشهر، وإتاحة المقعد لسائق أصغر وموهوب مثل أوسكار، بدا وضعًا سيربح فيه الجميع".

هذا وأشار ألونسو إلى أن تأخّر المفاوضات لم يكن الأمر الوحيد الذي أزعجه، فقال: "الثقة كذلك التي من المفترض أن تشعر بها، وكيف تشعر أنك مرغوب. دومًا ما كانت هنالك شعور غريب".

واختتم: "شعرت بأن تلك هي الخطوة الصائبة أن أنتقل إلى أستون، لا سيما وقد بدت منهم رغبة كبيرة في ضمّي وتقدير تأدياتي خلال الموسمين الماضيين".