ألونسو: "أربع ثوانٍ" كانت تفصلني عن صف الانطلاق الأول في تصفيات كندا
أوضح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن 4 ثوان كانت تفصله عن التأهل بجانب ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على صف الانطلاق الأول لسباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد، قبل رفع العلم الأحمر.
خلال لفته الثانية السريعة في القسم الثالث، سجل ألونسو أسرع الأزمنة في المقطع الأوسط، وكان على طريقه للتفوق على زمن نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي احتل المركز الثاني (قبل تلقيه عقوبة التراجع 3 مراكز بعد التصفيات).
لكن ألونسو حُرم من لفته حين ارتطم أوسكار بياستري سائق مكلارين بالحائط ما تسبب برفع العلم الأحمر.
وتكلم الإسباني عن حظه العاثر مشيراً إلى أنه كان على بعد لحظات فقط من تسجيل لفته السريعة قبل العلم الأحمر الذي تسبب به جو غوانيو مع سيارته ألفا روميو التي توقفت في بداية القسم الأول.
فقال: "لم نكن محظوظين عموماً مع العلم الأحمر في القسم الأول. وفي القسم الثالث، أعتقد أن 4 ثوانٍ فصلتني عن عبور خط النهاية وتواجدي على صف الانطلاق الأول".
وأكمل: "أنا متقبل للنتيجة ومسرور جداً (من المركز الثالث)، لكنها كانت تصفيات معقدة وكان عليّ التواصل بشكل دائم مع الفريق".
وتابع: "كان يوماً صعباً، لكن لدينا فرصة قوية غداً لتسجيل النقاط. وأنا مسرور الآن".
وتعليقاً على تصفيات كندا العام الماضي حين تأهل على صف الانطلاق الأول في حصة شهدت هطول الأمطار، أوضح ألونسو أنه يثق بالسيارة وبقدرتها على تقديم الأداء المطلوب ضمن جميع الظروف.
فقال: "بشكل خاص هذا العام، تغيرت الظروف كثيراً وكنت أضع السيارة في نهاية خط الحظائر ضمن أول مجموعة من السيارات، أعتقد أن هذا الأمر كان يساعد كذلك".
وأكمل: "أعتقد أنه وفي هذه الجولة على سبيل المثال، كنا على الجانب الخاطئ من خط الحظائر وفي بعض الأحيان تكون على الجانب الجيد".
واختتم: "كما تعلمون، جميع هذه التفاصيل قد تصنع الفارق حين تتغير الظروف بشكل كبير. لكنني أعتقد أن الثقة بالسيارة أمر أساسي، وكان لدي الكثير من الثقة هذا الموسم والموسم الماضي".
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