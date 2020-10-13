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ألونسو: أداء سيارة رينو "يتفوّق عليّ" في الوقت الحاضر

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ألونسو: أداء سيارة رينو "يتفوّق عليّ" في الوقت الحاضر

اعترف فرناندو ألونسو أنّ "أداء السيارة يتفوّق عليه في الوقت الحاضر" بعد عودته للجلوس خلف مقود سيارة رينو ضمن يوم التجارب في برشلونة.

خاض بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد تجاربه الأولى على سيارة جائزة كبرى منذ مشاركته في يومَي التجارب مع مكلارين في البحرين في أبريل 2019.

وقاد ألونسو سيارة رينو "آر.اس20" الخاصة بهذا العام لمسافة 100 كلم ضمن يوم تصويري ترويجي.

واعترف الإسباني أنّه احتاج لبعض الوقت للتأقلم مع مستويات الكبح والأداء في المنعطفات بعد ابتعاده عن البطولة طوال هذه الفترة.

وقال الإسباني: "كان يومًا جيّدًا في برشلونة. 100 كلم فقط، لكنّها مميّزة بالنسبة لي، إذ عدت إلى سيارة الفورمولا واحد وإلى الفريق".

وأضاف: "كان الشعور جيّدًا. أعتقد بأنّ أداء السيارة يتفوّق عليّ في الوقت الحاضر، كونه لا يُمكنني استخراج أقصى قدراتها في الوقت الحاضر".

وأردف: "العودة إلى سرعات الفورمولا واحد ليست بالأمر السهل للغاية. كنت أتحسّن لفّة تلو الأخرى، وأحاول تقديم ردود فعلٍ للمهندسين. كما أنّنا في يوم تصوير، لذا كانت هناك الكثير من الكاميرات وطائرات التصوير. كان هناك الكثير من الضغط اليوم".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السيارة تملك إمكانيّات، مثلما نشاهد في عطل نهاية الأسبوع. لكن لا تزال هناك مساحة للتحسّن مثلما نعلم، وسنُحاول فعل ذلك على المدى القصير".

وقال ألونسو أنّه لم تكن لديه أيّة مخاوف بشأن استعادة الشعور بسيارة الفورمولا واحد.

وقال بخصوص ذلك: "آخر ثلاث سيارات قدتها كانت في داكار في يناير، وإندي كار في أغسطس والفورمولا واحد الآن، لذا لا يُمكن فصلها أكثر من ذلك!".

وأكمل: "الأمر أسهل قليلًا بالنسبة للفورمولا واحد، كوني أقودها طوال حياتي، ولدى العودة الآن فصحيحٌ أنّني أضعت بعض نقاط الكبح، ومدى سرعة الدخول للمنعطفات، وأداء المكابح والسرعة في المنعطفات، سأحتاج للتعوّد على تلك الأمور مجدّدًا".

واعترف ألونسو أنّه احتاج للعمل على لياقته البدنيّة تحضيرًا لموسم 2021.

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