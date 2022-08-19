ألونسو: أحتاج لتدمير نقاط القوة لدي منافسيّ

بالرُغم من كونه الأكبر سنًا ضمن السائقين الحاليين بعمر الـ 41، إلّا أن ألونسو برهن خلال موسم 2022 على أنه ما يزال ضمن أعلى مستوياته، وذلك مع خبرته الشاسعة المجتمعة مع موهبته الطبيعية خلال مسيرته.

وأحد الجوانب التي أثار بها الإسباني إعجاب المتابعين هذا الموسم كان اهتمامه بأدق التفاصيل عندما يتعلق الأمر بإيجاد كل أفضلية تنافسية ممكنة.

حيث انتشر بشكل واسع بين المتابعين ما قام به في جائزة النمسا الكبرى عندما عمد إلى تنظيف مكانه على شبكة الانطلاق خلال التجارب الحرة صباح يوم السبت، آملًا أن يمنحه ذلك انطلاقة أفضل في وقت لاحق (لكنه لم يكن محظوظًا حيث لم تتمكن سيارته من الانطلاق في السباق القصير).

وهنالك الكثير من تلك الأمثلة في جعبة الإسباني الذي اعترف بأنه يستمتع جدًا من ملاحظة المتابعين لتلك التفاصيل، إذ أوضح بأن ذلك كله جزء من طبيعته التنافسية القوية، والتي تجعله يستفيد من نقاط قوته ويُبرز في المقابل نقاط ضعف الآخرين.

"نعم، أنا ذلك الشخص" قال ألونسو مبتسمًا في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل إعلان انتقاله إلى أستون مارتن الموسم المُقبل.

وأضاف: "أحتاج لتقديم 100 بالمئة مما لدي، وكذلك أحتاج لتدمير نقاط قوة الآخرين. لكنني أقوم بذلك في كل شيء أمارسه، عندما ألعب أي شيء".

وتابع: "اعتدت لعب التنس، وعندما ألعب مع شخص جيد، أضع الكرة عالية جدًا، كونك هكذا توقف الوتيرة لدى الآخرين كونهم معتادين على ضرب الكرة بقوة كبيرة".

وأكمل: "أقوم بذلك بشكل تلقائي. حتى في غير السباقات أحتاج إلى تدمير نقاط القوة لدى الآخرين ومحاولة الاستفادة من التي لديّ".