ألونسو: أحتاج إلى المزيد من التحسّن أكثر مما تحتاجه سيارتي

عاد بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد إلى منافسات البطولة هذا الموسم ليقود مع فريق ألبين، وكان بالفعل ضمن المعركة على مراكز النقاط خلال سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي، قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في المكابح.

لكن وضمن سعيه لاستعادة سرعته، اعترف الإسباني أن أمامه مزيداً من العمل للتحسن أكثر مما تحتاجه سيارته، وذلك لرفع أدائه أكثر.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، حيث يخطط الفرق لإطلاق حزمة تحديثات جديدة، أوضح ألونسو أن هناك بعض النواحي الواضحة التي يحتاج للتحسن فيها.

فقال: "أنا مسرور من الفريق والتحديثات التي جلبها إلى هنا، أعتقد أنها سترفع من أداء السيارة".

وأكمل: "سنتحرى عن النواحي التي يتوجب علينا التحسن فيها، وفي الوقت نفسه، أنا بحاجة للتحسّن أكثر مما تحتاجه السيارة، في الوقت الراهن".

وأردف: "في البحرين، شعرت أنني بحاجة للمزيد من السرعة في عدة أمور، في الإجراءات: ضمن لفة التحمية، اللفة الأولى، وقفات الصيانة. هناك أمور جديدة بالنسبة لي بعد غياب ثلاث سنوات".

واسترسل: "لكن مع انزياح هذه المسؤولية عن عاتقي بعد السباق الأول، والضغط الذي يتسبب به السباق الأول، مجدداً، آمل أن أقدم وأستخرج الأفضل من نفسي".

فرناندو ألونسو، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، اعترف فريق ألبين أن هناك بعض نقاط الضعف في سيارة 2021، لكن ألونسو يشعر بأن الفريق لا يعلم تماماً موقعه ضمن المنافسة.

فقال: "حتى وإن كان موسم 2021 تواصلاً للموسم السابق لناحية القوانين، أعتقد أننا رأينا العديد من الفرق مع تغييرات كبيرة في سياراتها".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر نفسه مع ألبين، ما زلنا بحاجة لفهم بضع نواحٍ ضمن السيارة، نظراً لأن النتائج تختلف بحسب الإعدادات التي نتبعها".

وأردف: "علينا استخراج المزيد من السيارة، وآمل أن نتمكن خلال السباقات المقبلة مع التحديثات الجديدة، من الاستفادة بشكل كامل من قدرات السيارة".

واختتم: "لكن معركة الوسط محتدمة حقاً. رأينا ذلك في البحرين وطوال الموسم الماضي، ثلاثة أو أربعة أعشار الثانية تجعلك تنافس على المركزين السادس أو السابع، أو الـ 14 والـ 15. نود أن نصل إلى أقصى مركز ممكن".