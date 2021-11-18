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ألونسو: أحب التسابق في الشرق الأوسط ومسرور لإقامة أربعة سباقات هنا

أكد فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد وسائق فريق ألبين الحالي أنه يحبّ التسابق في الشرق الأوسط، معبراً عن سروره لتواجد أربعة سباقات من الروزنامة في الشرق الأوسط.

ألونسو: أحب التسابق في الشرق الأوسط ومسرور لإقامة أربعة سباقات هنا

يتجه موسم 2021 الحالي إلى نهاية مثيرة لمعركة اللقب ستمتد على مدار السباقات الثلاثة الأخيرة، والتي ستقام جميعها في الشرق الأوسط.

حيث ستستضيف حلبات قطر، جدة وأبوظبي مجريات القسم الأخير للموسم.

وبعد إضافة جائزة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تواجد قطر كذلك، مع البحرين وأبوظبي، فإن منطقة الشرق الأوسط باتت تستضيف أربع جولات في الروزنامة وذلك رقم قياسي للبطولة والمنطقة كذلك.

وعاش ألونسو في دبي ثلاث سنوات وشارك في الكثير من السباقات ضمن المنطقة العربية خلال الفترة التي أمضاها بعيداً عن الفورمولا واحد، مثل رالي داكار 2020 وجولة البحرين 2004 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

حيث يرى أن تواجد الفورمولا واحد في هذه المنطقة من العالم مكسبٌ لجميع الأطراف.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أن الفورمولا واحد تتوسع إلى بلدان جديدة، وتتبنى استراتيجية منفتحة تجاه متابعين جدد".

وأكمل: "أعتقد أن هذا أمر رائع للجميع".

وأردف: "لقد ساهم ذلك بجذب انتباه الكثيرين لجمال الفورمولا واحد، كما أنه يمنح البلاد المستضيفة بُعداً جديداً".

وأضاف: "أعتقد أنه وضع مفيد للجميع".

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من جهة أخرى، شدد الإسباني على حبه للتسابق في الشرق الأوسط وما تتميز به المنطقة العربية من منشآت حديثة تسهّل خوض السباقات.

فقال: "أنا شخصياً أحب التسابق هنا في الشرق الأوسط".

وأكمل: "ليست لدي أية مشكلة مع أي بلد آخر. لقد عشت في دبي لثلاث سنوات وأحب التواجد هنا".

وأردف: "أحب الطقس. أحب المنشآت هنا".

وتابع: الحلبات رائعة هنا مع الكثير من الفنادق حولها والمدن الجديدة والمطارات الكبيرة".

واسترسل: "من السهل المجيء إلى هنا وخوض السباقات بالمقارنة مع بلدان أخرى".

واختتم: "أنا مسرور لوجود أربعة سباقات هنا".

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