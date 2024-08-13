ألونسو: أتمنى لو كان بوسعي تصميم سيارة أستون مارتن
اعترف فرناندو ألونسو أنه كان محبطاً من أداء سيارته أستون مارتن مؤخراً، معبراً عن أمنيته بالمشاركة بتصميم السيارة.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
بدأت أستون مارتن موسم 2023 الماضي كأقرب منافسي ريد بُل، حيث حقق الفريق 6 منصات تتويج في أول ثمانية سباقات، لكنها تراجعت في النصف الثاني لتنهي الموسم بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
وكان الفريق المتمركز في سيلفرستون يهدف إلى تكرار التأدية مجدداً في موسم 2024 الجاري، لكنه حتى الآن يحتل المركز الخامس.
وبعد اكتمال النصف الأول، يرى ألونسو بطل العالم مرتين، أن أمام الفريق الكثير من العمل لما تبقى من سباقات.
فقال: "في بداية الموسم، خاصة خلال التصفيات، كنا دوماً ضمن المراكز الستة الأولى".
وأكمل: "بالتالي أمامنا الكثير من العمل في العطلة الصيفية استعداداً للنصف الثاني".
وأضاف: "لن نستسلم، علينا العمل".
وأردف: "كنت أتمنى أن أكون من يصمم السيارة، لكنني غير قادر على ذلك، أنا مجرد سائق".
وتابع: "علينا فهم نقاط ضعف السيارة والقطع التي يجب تحسينها".
واختتم: "لكنني أعتقد أن جميع العمل المطلوب سيكتمل في 2025. لا أتوقع تحقيق تقدم كبير في التأدية خلال الموسم الحالي".
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