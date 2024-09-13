ألونسو: آمل المنافسة على اللقب في 2025
يسعى بطل العالم مرتين ألونسو إلى تسجيل لقبه الثالث في 2025.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
قال فرناندو ألونسو أن أستون مارتن التي يدافع عن ألوانها هي فريق المستقبل، متمنيًا أن يتمكن من المنافسة على اللقب في أقرب وقت ممكن.
أبدى ألونسو تفاؤله حيال مستقبل أستون مارتن، ولا سيما بعد الصفقة الكبيرة التي حسمها الفريق بضم المصمم الأسطوري أدريان نيوي إلى صفوفه، في ظل السعي الدؤوب من مالك الفريق لورانس سترول من أجل إيصال أستون مارتن إلى القمة.
وقد أوضح الإسباني بأن التطورات التي يشهدها الفريق هي إشارة على النجاح الذي ستبلغه أستون مارتن في المستقبل، مُعبرًا عن حماسته لبدء العمل مع نيوي.
حيث قال: "كان هذا أسبوعًا إيجابيًا على كامل الفريق، إذ أعتقد بأن أستون مارتن هي فريق المستقبل".
وأضاف: "سيتم الانتهاء من نفق الهواء الجديد الخاص بنا في يناير المقبل، كما أننا نعمل مع أرامكو والآن أدريان ينضم إلى الفريق. رؤية لورانس تتحقق بالفعل وتلك أخبار جيدة بالتأكيد".
وتابع: "لقد بعثت برسالة إلى أدريان وقلت له بأنني أود العمل معه. آمُل أن أنافس على اللقب في 2025، لكن التغيير الحقيقي سيأتي في 2026 بفضل تأثير أدريان".
وبالحديث عن هدفه بحصد لقب ثالث في الفورمولا 1، قال ألونسو: "لا يمكننا توقع المستقبل، لكن أمورًا جيدة تحصل الآن في الفريق وأعلم بأن مثل هذه التطورات تستغرق وقتًا وأنا لا أملك الكثير من الوقت، لكنني مرتاح وأحاول الاستمتاع بهذه الرحلة".
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