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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

ألونسو: آخر سباقين بمثابة "نداء استفاقة كبير" لأستون مارتن

اعترف فرناندو ألونسو بأن تراجع تنافسية فريقه خلال السباقين الأخيرين بالرُغم من جلب التحديثات يجب أن يدق جرس الانذار داخل أستون مارتن.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

جلبت أستون مارتن حزمة تحديثات إلى إيمولا، على غرار العديد من منافسيها المباشرين، ما يعني أنه وضمن لعبة التطوير النسبية خلال الموسم، لم يتمكن الفريق المتمركز في سيلفرستون من تحقيق أي تقدم على المسار.

كما أثبتت سيارة "أيه ام آر24" صعوبة ضبط إعداداتها وقيادتها، وكذلك الحفاظ على توازنها داخل المنعطفات.

وفي موناكو، حيث تعتبر الثقة داخل السيارة العامل الحاسم، فإن أستون مارتن لم تقدم أي تحسين في الأداء حيث لم يتمكن سائقاها من التأهّل ضمن العشرة الأوائل.

"الجولتان الأخيرتان كانتا حاسمتين من أجل فهم نقاط ضعفنا، من أجل فهم السيارة ومحاولة التحسّن" قال ألونسو عقب إنهائه سباق موناكو خارج النقاط بالمركز الـ 11.

وأضاف: "تمنحك اللحظات الصعبة فرصة الحصول على استنتاجات أكثر مما تحصل عليها خلال الانتصارات، لذلك فنحن نتعلم الكثير فيما تبقى من هذا الموسم، ولموسمي 2025 و2026 كذلك".

وتابع: "هذان السباقان كانا بمثابة نداء استفاقة كبير، وأعتقد بأن ما تعلمنها سيكون جيدًا للغاية بالنسبة لنا".

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