ألونسو يكشف مقدار مشاركته في عمليّة تطوير سيارة ألبين لموسم 2022

سيتمّ تقديم سيارات جديدة بالكامل للعام المقبل بعد تعويض القوانين الحاليّة أخيرًا، وذلك بعد تأجيل اعتماد الحزمة الجديدة المدرجة في الأصل لموسم 2021 بعامٍ واحد بسبب الوضع الوبائي.

وبالرغم من ذلك التأجيل، حُظر على الفرق تطوير سيارات 2022 خلال عام 2020 من أجل الإبقاء على التكاليف تحت السيطرة كي لا تعمل الفرق على مشروعَين مختلفين في ذات الوقت.

وقال ألونسو، الذي عاد إلى الفورمولا واحد هذا العام، أنّ "القيود المبكّرة لما كان مسموحًا بفعله أدّت إلى عدم لعبه لدورٍ كبير في عمليّة التطوير".

وعندما سُئل عن مشاركته في عمليّة تطوير سيارة 2022، أجاب: "ليس بالكثير لأكون صادقًا".

وأضاف: "تابع جميع المصمّمين عمليّة التطوير، وكذلك المحاكاة، كانت القوانين الجديد صارمة للغاية في البداية لذا لم تكن هناك الكثير من التوضيحات حول ما يُمكننا فعله وما يُمنع علينا وتلك الأشياء المشابهة".

وأكمل: "أشعر أنّه مشروعٌ جديد غريب بالنسبة للجميع. سنبدأ بالعمل على جهاز المحاكاة الآن في ديسمبر ويناير ونأمل أن تكون مشاركتنا أكبر".

وقال الإسباني، الذي حلّ عاشرًا في الترتيب العام لدى عودته إلى الرياضة، أنّ لديه "آمالًا عالية" حيال مقاتلة ألبين الجديدة.

وقال في هذا الصدد: "المزيد من الطاقة على الخطوط المستقيمة، والمزيد من الارتكازيّة في المنعطفات، ذلك ما نهدف إليه للعام المقبل، جميع السائقين".

وأضاف: "نحن أقوياء في العديد من الجوانب، ونحتاج فقط لحزمة تنافسيّة من مصنعَينا في إنستون وفيري. عملنا لعدّة أشهر الآن ولدينا آمالٌ عالية، لكن سنرى في فبراير".

ويتّجه ألونسو وزميله إستيبان أوكون لبدء العمل على جهاز المحاكاة هذا الأسبوع، حيث يتوقّع الفرنسي أن يكون هذا الشتاء من بين الأكثر ازدحامًا بالأعمال.

وقال في هذا الصدد: "سيكون النموذج جاهزًا في جهاز المحاكاة هذا الأبوع، وحينها سنبدأ بالضغط بقوّة".

وأكمل: "سنبدأ بالحصول على ردود الفعل بشأن إطارات الـ 18 إنشًا التي استخدمناها في أبوظبي وسيكون الشتاء مليئًا بالأعمال بالتأكيد، سيكون مزدحمًا أكثر من أيّ شتاء آخر على الأرجح".