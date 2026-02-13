ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو

ظهر لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز في مرآب حلبة البحرين الدولية خلال تجارب ما قبل الموسم الفورمولا 1.

وزار المصنف الأول عالميًا في فردي الرجال مواطنيه فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز، كما توقف في مرآب مكلارين وفيراري.

وبعد أن أصبح أصغر لاعب يحقق الغراند سلام في بطولة أستراليا المفتوحة خلال يناير، قام البالغ 22 عامًا بزيارة سريعة إلى تجارب البحرين قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة إكسون موبيل المفتوحة في الدوحة الأسبوع المقبل.

ويُعد ألكاراز من عشاق رياضة المحركات منذ فترة طويلة، وبالتحديد من مشجعي ألونسو، حتى إنه أعاد تمثيل إحدى وضعيات احتفال بطل العالم مرتين الشهيرة بعد فوزه في نصف نهائي بطولة أستراليا.

وكان ألكاراز قد قال عن الفورمولا 1 في 2023: "يجب أن أعترف أنني لم أكن مهتمًا بها كثيرًا، لكن فرناندو جعلني مشجعًا للفورمولا 1. جعلني أتابع السباقات وأشجعه".

في المقابل، أكد ألونسو أن أمام أستون مارتن الكثير من العمل بعد اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، قائلًا بعد إكماله 98 لفة على متن سيارة "إيه إم آر26": "كان من الجيد العودة إلى السيارة والحصول على عدد لفات جيد اليوم".

وأضاف: "نفذنا برنامجنا وانتقلنا إلى طلعات أطول متتالية مع تجربة إعدادات مختلفة. التجارب دائمًا للتعلم، ولم يكن اليوم مختلفًا. من الواضح أن أمامنا الكثير من العمل ونحتاج إلى تحسين وتيرتنا. سيحلل الفريق كل شيء في الأيام المقبلة لضمان الاستعداد الجيد لتجارب الأسبوع المقبل وللسباق الأول من الموسم في ملبورن".

هذا ويجري حاليًا اليوم الأخير من الأسبوع الأول لتجارب ما قبل الموسم، على أن تخوض الفرق فترة تجارب إضافية لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل قبل التوجه إلى أستراليا للسباق الافتتاحي للموسم.