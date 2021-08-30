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ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

قالت ألفا روميو بأنّ قرار "فيا" بمنح النقاط للسائقين العشرة الأوائل بعد إكمال ثلاث لفات فقط خلف سيارة الأمان "أضرّ" بالجميع في الفورمولا واحد، ولا سيّما مشجّعي الرياضة.

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

كان الفريق السويسري أحد أكبر الخاسرين من الطريقة التي أفضت إلى منح نصف النقاط بعد ذلك العدد الصغير للغاية من اللفات، والتي أُكملت خلف سيارة الأمان مع تهاطل الأمطار بغزارة على حلبة سبا-فرانكورشان.

في المقابل، تمكنت غريمة ألفا روميو الأساسية في بطولة الصانعين، ويليامز، من حصد 10 نقاط إثر ذلك القرار، في ظل تأهّل جورج راسل ثانيًا وزميله نيكولاس لاتيفي تاسعًا.

وتعني تلك النقاط المزدوجة أن ويليامز عززت من أفضليتها أمام ألفا روميو في الترتيب إلى 17 نقطة - الفارق الذي من غير المرجّح أن ينجح الفريق السويسري في إغلاقه على مدار ما تبقى من الموسم.

وضمن بيان أصدرته اليوم الاثنين، عبّرت ألفا روميو عن خيبة أملها من الطريقة التي ضغطت بها "فيا" لضمان أن يصنّف الحدث كسباق رسمي.

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وجاء في البيان: "القرار بعدم التسابق خلال هذه الأجواء كان هو الصائب، وذلك من أجل حماية سلامة السائقين، المارشلز، والمتقرجين أنفسهم".

وأضاف: "مع ذلك، كان ليتم التعامل مع الوضع بشكل صائب أكثر عبر عدم بدء السباق على الإطلاق. إذ أنّ تبعات ذلك تضرّ بنا جميعًا، وتحديدًا تضرّ المشجعين الذين لم يحصلوا على العرض الذي أتوا لرؤيته".

وتابع: "نأمُل أن نتعلم من دروس الأمس، الدروس التي تحسّن طريقة تعاملنا مع هكذا أوضاع في المستقبل، وتضع داعمي رياضتنا في المكان الذي يستحقونه".

وأكمل: "من جديد، خالص شكرنا إلى جميع المشجعين - لقد كنتم من لمع بالفعل نجمه بالأمس في سبا".

هذا ومن المعلوم أنّ ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد يخطط إلى عقد محادثات مع الفريق و"فيا" من أجل مناقشة تغييرات على تلك القوانين لضمان عدم تكرار أحداث كهذه في المستقبل.

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