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ألفا روميو: موسم 2021 جيدٌ لناحية الأداء سيءٌ في النقاط

من قبل:
, محرر

يشعر فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أن الأداء خلال موسم 2021 المنصرم للفورمولا واحد كان جيداً لناحية الأداء، لكنه سيءٌ لناحيةِ النقاط المسجلة.

ألفا روميو: موسم 2021 جيدٌ لناحية الأداء سيءٌ في النقاط

بعد موسم صعب في 2020 عانت خلاله ألفا روميو مع محرك فيراري ذي الأداء المضطرب، حقق الفريق خطوة إلى الأمام في الموسم المنصرم ليحسّن من مجموع نقاطه من 8 إلى 13 مع كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي.

لكن الفريق تراجع من المركز الثامن إلى التاسع ضمن ترتيب بطولة المصنّعين وذلك تزامناً مع تقديم ويليامز لأفضل مواسمها منذ أربع سنوات، مستفيدة من فوضى سباقي المجر وبلجيكا لتسجيل كمية جيدة من النقاط.

وتعقيباً على مجريات الموسم، قال فاسور: "لناحية الأداء، قمنا بعمل جيد جداً. حققنا خطوة هائلة مقارنة بالعام الماضي".

وأكمل: "لكن من الجهة الأخرى، فوّتنا عدة فرصٍ هذا الموسم. في بودابست، تعرضنا لحادثة وكذلك في سبا".

وتابع: "في البحرين على ما أعتقد، تعرضنا لمشكلة في وقفة الصيانة. أو في إيمولا حين انزلق كيمي أثناء لفة التحمية وهذا ما كلفنا.. نقطتين هنا وأربعاً هناك".

وأردف: "ذلك شعور غريب، لأنه من غير المهم مقدار سرعتك، بل المهم هو عدد النقاط المسجلة".

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بالمقابل، يرى فاسور أن مصدر الإحباط الأساسي هو انخفاض الأداء تزامناً مع تحسن وتيرة ويليامز، قبل العودة مجدداً إلى أداءٍ جيد في آخر مراحل الموسم.

فقال: "خلال الموسم، شهدنا تقلبات عدة".

وتابع: "قدمنا بداية جيدة، حتى موناكو. من ثم عانينا خلال فترة الصيف، من ثم عدنا مجدداً في القسم الأخير للموسم".

واسترسل: "مجدداً، من الصعب تحليل كل شيء لأن النتائج لا تتوافق مع الأداء الصرف، خاصة وأن عُشراً واحداً من الثانية قد يغيّر الصورة بأكملها".

واختتم: "بشكل عام، يمكن القول أن الموسم كان جيداً لناحية الأداء وسيئاً لناحية النقاط المسجلة".

يشار إلى أن ألفا روميو ستدخل الموسم المقبل بتشكيلة جديدة مكونة من فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس، وغوانيو جو القادم من الفورمولا 2 بديلَين عن رايكونن وجيوفينازي.

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