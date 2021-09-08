ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

أعلن رايكونن اعتزاله منافسات الفورمولا واحد قُبيل جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة قبل إيجابية تحليله لفيروس كورونا وتغيبه عن نهاية الأسبوع في زاندفورت.

وبينما لم يحدد الفنلندي أيّة خطط بعد حول ما سيقوم به في المستقبل، بخلاف قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، فإنّ ألفا روميو حريصة على مواصلة الاستفادة من خبرته ورؤيته للأمور.

حيث صرّح فريد فاسور مدير الفريق - والذي وقّع مع رايكونن بعدما تخلّت عنه فيراري نهاية موسم 2018 - بأنّه يودّ التحدّث مع سائقه في مرحلة ما من أجل رؤية إذا ما كان بمقدورهما مواصلة العمل سويًا.

مع ذلك، فإنّه يرى أنه سيكون من الخاطئ محاولة الضغط على رايكونن من أجل اتّخاذ قرار بشأن خططه لموسم 2022 على الفور، لا سيّما وأنه لتوّه فقط أعلن اعتزاله.

فقال: "أعتقد بأنّه حصل بالفعل على بعض العروض لسلاسل أخرى أو شيء من هذا القبيل، لذلك أرى أنه أفضل بكثير أن نترك الأمور تهدأ أولًا".

وأضاف: "بعدها سيكون لدينا الوقت لمناقشة ما يمكن أن نقوم به سويًا في المستقبل، إذ سأكون حرصًا جدًا بأن يظل رايكونن معنا بطريقة ما، ولكن أرى كذلك أن من حقه أن يأخذ وقته".

وتابع: "أعتقد أنه سيرتكب خطأ إذا ما اتّخذ قرارًا آخر في هذه المرحلة على الفور. عليه أن يهدأ ليُدرك ما يعنيه ذلك القرار ومن ثمّ سيحين وقت تحديد ما سيقوم به في مستقبله".

هذا وأوضح فاسور بأنّ رايكونن ربما لم يقدم النتائج المرجوة مع ألفا روميو، ولكنّه سائق يتمتع بالعديد من المميزات والخبرات التي جلبها إلى الفريق السويسري.

حيث قال: "لقد كان قادرًا على جلب خبرة عظيمة إلى الفريق. حيث قاد في البطولة على مدار الـ 20 عامًا الماضية، وضمن فريق يحقق الانتصارات ودومًا ينافس على البطولة، إذ مثّل ذلك دعمًا كبيرًا في تطوير الفريق لدينا. ولا أتحدث عن النتائج، ولكن التطوير متوسط المدى للمشروع، حيث أنّه يعي جيّدًا من أين يأتي الأداء".

واختتم: "وعلى التوازي، ومن ناحية صورة الفريق، فقد مثّل قدومه دفعة كبيرة. كنت أودّ لو حققنا نتائج أفضل سويًا، لكنّ ذلك هو جوهر التسابق، أن تحاول دومًا إحراز نتائج أفضل والقيام بالمزيد. بيد أنّ الدعم الذي جلبه كيمي كان مثيرًا للإعجاب كذلك".