تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب التالي / انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

أبدت ألفا روميو انفتاحها على فكرة الإبقاء على كيمي رايكونن ضمن صفوف الفريق في دور استشاري العام المُقبل، وذلك إذا ما كان بطل العالم في الفورمولا واحد مهتمًا بذلك.

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

أعلن رايكونن اعتزاله منافسات الفورمولا واحد قُبيل جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة قبل إيجابية تحليله لفيروس كورونا وتغيبه عن نهاية الأسبوع في زاندفورت.

وبينما لم يحدد الفنلندي أيّة خطط بعد حول ما سيقوم به في المستقبل، بخلاف قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، فإنّ ألفا روميو حريصة على مواصلة الاستفادة من خبرته ورؤيته للأمور.

اقرأ أيضاً:

حيث صرّح فريد فاسور مدير الفريق - والذي وقّع مع رايكونن بعدما تخلّت عنه فيراري نهاية موسم 2018 - بأنّه يودّ التحدّث مع سائقه في مرحلة ما من أجل رؤية إذا ما كان بمقدورهما مواصلة العمل سويًا.

مع ذلك، فإنّه يرى أنه سيكون من الخاطئ محاولة الضغط على رايكونن من أجل اتّخاذ قرار بشأن خططه لموسم 2022 على الفور، لا سيّما وأنه لتوّه فقط أعلن اعتزاله.

فقال: "أعتقد بأنّه حصل بالفعل على بعض العروض لسلاسل أخرى أو شيء من هذا القبيل، لذلك أرى أنه أفضل بكثير أن نترك الأمور تهدأ أولًا".

وأضاف: "بعدها سيكون لدينا الوقت لمناقشة ما يمكن أن نقوم به سويًا في المستقبل، إذ سأكون حرصًا جدًا بأن يظل رايكونن معنا بطريقة ما، ولكن أرى كذلك أن من حقه أن يأخذ وقته".

وتابع: "أعتقد أنه سيرتكب خطأ إذا ما اتّخذ قرارًا آخر في هذه المرحلة على الفور. عليه أن يهدأ ليُدرك ما يعنيه ذلك القرار ومن ثمّ سيحين وقت تحديد ما سيقوم به في مستقبله".

 

هذا وأوضح فاسور بأنّ رايكونن ربما لم يقدم النتائج المرجوة مع ألفا روميو، ولكنّه سائق يتمتع بالعديد من المميزات والخبرات التي جلبها إلى الفريق السويسري.

حيث قال: "لقد كان قادرًا على جلب خبرة عظيمة إلى الفريق. حيث قاد في البطولة على مدار الـ 20 عامًا الماضية، وضمن فريق يحقق الانتصارات ودومًا ينافس على البطولة، إذ مثّل ذلك دعمًا كبيرًا في تطوير الفريق لدينا. ولا أتحدث عن النتائج، ولكن التطوير متوسط المدى للمشروع، حيث أنّه يعي جيّدًا من أين يأتي الأداء".

واختتم: "وعلى التوازي، ومن ناحية صورة الفريق، فقد مثّل قدومه دفعة كبيرة. كنت أودّ لو حققنا نتائج أفضل سويًا، لكنّ ذلك هو جوهر التسابق، أن تحاول دومًا إحراز نتائج أفضل والقيام بالمزيد. بيد أنّ الدعم الذي جلبه كيمي كان مثيرًا للإعجاب كذلك".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

المقال السابق

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

المقال التالي

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

2 س
2
فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

2 س
3
فورمولا 1

تصنيف تركيا في المنطقة الحمراء هو المشكلة الكبرى لروزنامة الفورمولا واحد

20 س
4
فورمولا 1

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

20 س
5
لومان

من هو المصنّع الأكثر فوزًا في لومان؟ بورشه أم تويوتا؟

أحدث الأخبار
انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

1 س
ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

2 س
هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

2 س
10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021

19 س
ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت
فورمولا 1

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

20 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
22 س

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

تصنيف تركيا في المنطقة الحمراء هو المشكلة الكبرى لروزنامة الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تصنيف تركيا في المنطقة الحمراء هو المشكلة الكبرى لروزنامة الفورمولا واحد

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

من هو المصنّع الأكثر فوزًا في لومان؟ بورشه أم تويوتا؟
لومان لومان

من هو المصنّع الأكثر فوزًا في لومان؟ بورشه أم تويوتا؟

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

أحدث الأخبار

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.