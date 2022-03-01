ألفا روميو "متفاجئة" من مشكلة الارتدادات في تجارب برشلونة

عانت سيارة ألفا روميو "سي42" لقطع أيّ مسافات كبيرة على مدار أيّام التجارب الثلاثة على حلبة برشلونة الأسبوع الماضي، لتقتصر على ما مجموعه 175 لفّة في المجمل، فقط أمام هاس صاحبة الـ 160 لفّة.

وقال فالتيري بوتاس سائق الفريق الجديد أنّ أمام الحظيرة السويسريّة "عملًا للقيام به" في التجارب الثانية، وذلك بعد فشل الفنلندي في إكمال مسافة سباقٍ واحد، بالرغم من أنّه لاحظ إمكانيّات السيارة.

وكانت ظاهرة الارتدادات من أبرز المشاكل التي واجهتها ألفا روميو، وهي ظاهرة باغتت أغلب الفرق عند اختبار السيارات الجديدة ذات المؤثّرات الأرضيّة. وضربت تلك المشكلة بقوّة في أوّل يومين من التجارب، قبل أن يتأثّر يوم الفريق الثالث والأخير بمشاكل ميكانيكيّة.

وتفاجأت أغلب الفرق بظاهرة الارتدادات، وذلك بالنظر إلى عدم ظهورها في اختبارات نفق الهواء والمحاكاة، حيث قال يان مونشو المدير التقني لألفا روميو أنّه كان مصدومًا برؤية مدى ضخامة المشكلة.

وقال حيال ذلك: "لم نتوقّع ذلك لنكون صادقين وشفافين بالكامل".

وأضاف: "تناقشنا الشهر الماضي حول نوع الظواهر التي قد تحدث، لكن بالنظر إلى أنّ أيًا من أدواتنا، أعني نفق الهواء وأدوات المحاكاة، لم تُقدّم أيّ لمحة على ذلك، فإنّنا تفاجأنا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الأمر ذاته ينطبق على جميع الفرق أو أغلبها".

وأُجبرت الفرق على إجراء تغييرات على إعدادات سياراتها خلال التجارب الأولى من أجل السيطرة على المشكلة، بما في ذلك رفع ارتفاع السيارة أو تعديل تصميم الأرضيّة.

وقال مونشو أنّه يتوقّع أن تقوم الفرق بإعداد سياراتها بارتفاعٍ "أعلى قليلًا ممّا اعتقدت في البداية" بسبب مشكلة الارتدادات.

وقال في هذا الصدد: "السؤال هو كم سيكون ذلك الارتفاع الإضافي، هل بين 3 و5 ملم، أم أنّه 20 ملم؟ آمل أن يكون خمسة لأنّ إعادة العمل على السيارة ستكون أقلّ حينها. لكن سنرى".

وعملت ألفا روميو على حلّ المشكلة من خلال إقامة يوم تصوير ترويجي في برشلونة على إثر التجارب الأولى بعد إطلاق كسوتها الرسميّة.

وقال فريدريك فاسور مدير الفريق أنّ المشاكل التقنيّة الجديدة "دائمًا ما تحدث مع القوانين الجديدة"، لكنّه واثقٌ من حلّ ظاهرة الارتدادات قريبًا.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه لن يتحدّث أيّ أحدٍ حول الارتدادات في غضون سباقَين أو ثلاثة".

وأكمل: "ستكون هناك مشكلة أخرى للنقاش حولها. لكن علينا حلّها. شاهدنا من جانبها ومن جانب الفرق الأخرى، حقّق الجميع تحسّنًا كبيرًا على مدار أيّام التجارب الثلاثة، وسنعود في الأسبوع المقبل بحزم جديدة لحلّ المشكلة بالكامل".

يان مونشو، المسؤول عن الانسيابيّة في ألفا روميو تصوير: ساوبر