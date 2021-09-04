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ألفا روميو متخوفة من ضمّ سائق ناشئ لموسم 2022 في الفورمولا واحد

قلّل فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو من إمكانية أن يضمّ فريقه سائقًا ناشئًا لموسم 2022، وذلك بسبب الافتقار لفرص التجارب الكافية.

ألفا روميو متخوفة من ضمّ سائق ناشئ لموسم 2022 في الفورمولا واحد

من المتوقّع أن يُعلَن عن فالتيري بوتاس قريبًا كبديل للمعتزل كيمي رايكونن، لكنّ المقعد الآخر ضمن الفريق السويسري ما يزال شاغرًا للموسم المُقبل.

فيما ما يزال يملك السائق الحالي أنطونيو جيوفينازي فرصة البقاء ضمن صفوف الفريق، لكنّ فرصه باتت ضعيفة بعد التغييرات التي دخلت على البنود التعاقدية التي تعني أنّ الفريق لم يعد مُلزمًا بوضع أحد سائقي أكاديمية فيراري على أحد مقعدي الفريق.

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ومن المعلوم بأنّ الإيطالي ما يزال في أعلى قائمة فيراري، وعليه وإذا ما تم التوصل لاتفاق فلن يتمّ استبداله بأيّ من ناشئي فريق مارانيللو، مثل كالوم إلوت السائق الاحتياطي أو نجم الفورمولا 2 روبرت شفارتزمان.

وفي حال التخلّي عن خدمات جيوفينازي، فإنّ نجم مرسيدس في الفورمولا إي نيك دي فريز وأليكس ألبون السائق الاحتياطي لدى ريد بُل هما المرشّحان الأبرز لذلك المقعد، كما أنّهما ينافسان كذلك على مقعد في ويليامز.

هذا وألمح فاسور بأن ألبون ستكون لديه الفرصة الأفضل حال مغادرة جيوفينازي، حيث يعتقد بأنّه سيكون من الصعب ضم سائق ناشئ يشارك للمرة الأولى في البطولة - ليس بسبب التغييرات الكبيرة على القوانين لموسم 2022، ولكن إثر الافتقار للتجارب الكافية.

فقال: "لا أعتقد بأنّ تغييرات القوانين لها دخل في ذلك. إذ يُمكنني القول بأنّ ذلك متعلّق أكثر بالعدد المحدود لأيام التجارب. حيث أنّ علينا وضع ذلك في الاعتبار ضمن اختيارنا للسائق".

وأضاف: "أنا متخوّف أكثر من عدد تلك الأيام عندما نتحدث عن سائق ناشئ، كونه لدينا 6 أيام فقط، أو 8 أيام إذا ما أضفنا لها تجارب ما بعد الموسم. وهذا يعني 3 أيام لكل سائق مع سيارة جديدة بالكامل. كما أنه بوسعكم تخيّل مشاكل الموثوقية كذلك، أو الطقس السيء كما واجهنا قبل عامين، أو حتى في البحرين. علينا وضع كل هذه النقاط في الاعتبار".

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في المقابل، لم يستبعد فاسور الإبقاء على جيوفينازي، مُشددًا على أنّه بالرُغم من التغييرات التعاقدية، ولكن من الممكن التوصل لاتفاق.

فقال: "لدينا علاقة قوية للغاية مع فيراري، ونرغب بتطويرها، كما ننظر عن قرب إلى الأكاديمية كذلك بكل تأكيد. لكن الأفضلية التي لدينا الآن فقط هي أنه لا يتعين علينا اتخاذ القرار اليوم".

هذا ورفض فاسور الانجرار وراء تأكيد ما إذا كانت صفقة بوتاس قد تمت بالفعل، على الرُغم من تأكيد مصادر في الباودك لذلك. كما أن الثنائي سبق وعملا سويًا في الفورمولا 3 والجي بي 3 في 2009-2011.

فقال مازحًا: "وجود ذكريات جيّدة لي مع فالتيري لا يعني أنني سأضعه على سيارتنا! لديك عدد محدود من المقاعد، عدد محدود من السائقين ويُمكنك تخيّل ما قد تكوّنه من تشكيلات للسائقين".

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