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ألفا روميو ما تزال منفتحة على ضمّ ناشئي فيراري في المستقبل

ما يزال فريق ألفا روميو منفتحًا على ضمّ سائقين من أكاديمية فيراري للناشئين كجزء من تشكيلته في الفورمولا واحد في المستقبل بالرُغم من الاستغناء عن أنطونيو جيوفينازي لموسم 2022، وذلك وفقًا لمدير الفريق فريدريك فاسور.

ألفا روميو ما تزال منفتحة على ضمّ ناشئي فيراري في المستقبل

أعلنت ألفا روميو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها ستنافس بتشكيلة جديدة تمامًا في موسم 2022، وذلك بعد التوقيع بعد غوانيو جو الصاعد من الفورمولا 2 ليُزامل فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس.

وستكون تلك هي المرة الأولى منذ انطلاق شراكة المحرك مع فيراري في 2018 التي لا يشارك فيها أحد ناشئي العلامة الإيطالية مع ألفا روميو.

وكان شارل لوكلير سائق فيراري الحالي قد شارك في البطولة للمرة الأولى مع الفريق الذي كان معروفًا حينها بساوبر في 2018. قبل أن يحصل جيوفينازي على ذلك المقعد في 2019.

وقد أكّد فاسور في يوليو/تموز الماضي أنه سيكون لديه خيار حر حول تشكيلة السائقين لموسم 2022 بعد محادثات مرنة مع فيراري حول صفقة وحدة الطاقة الجديدة.

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لكنه أوضح مع نهاية الموسم الماضي بأن فريقه ما يزال منفتحًا حيال ضمّ أحد ناشئي فيراري في المستقبل اعتمادًا على الوضع والظروف حينها.

فقال: "ليس معنى أننا ذهبنا مع خيار آخر أنه لن تكون هنالك احتمالية للعمل مع فيراري من جديد في المستقبل".

وأضاف: "سيعتمد الأمر على الوضع والظروف حينها، كون التعاون لناحية السائقين لا يمكنك التخطيط له للأعوام العشرة المُقبلة على سبيل المثال، وأن تقول: حسنًا، خلال الأعوام العشرة المقبلة سنحصل على أحد الناشئين. وفيراري لا تحتاج أن يكون لديها سائق يصعد إلى الفورمولا واحد في كل عام".

وتابع: "نحن بحاجة للعمل على ذلك على أساس كل حالة على حدة، وهذا أمر متقهّم تمامًا من الطرفين".

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