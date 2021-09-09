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ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد

قال فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد أّنه غير مستعجل لتحديد السائق الثاني للفريق لموسم 2022، حيث يرغب برؤية كيف سينتهي موسم الفورمولا 2 أولًا.

ألفا روميو ترغب "صورة أوضح" من الفورمولا 2 قبل حسم مقعدها الثاني في الفورمولا واحد

تمّ الإعلان يوم الاثنين الماضي عن انتقال فالتيري بوتاس للدفاع عن ألوان ألفا روميو في الموسم المُقبل، إذ ومع الإعلانات من الفرق الأخرى التي أتت لاحقًا في الأسبوع، فإنّ المقعد الثاني لدى الفريق السويسري ما يزال يمثّل علامة الاستفهام الأكبر في موسم الانتقالات.

ولم تعُد ألفا روميو ملتزمة تعاقديًا بضمّ أحد سائقي أكاديمية فيراري، إذ وبينما قد يبقى السائق الحالي أنطونيو جيوفينازي على مقعده في 2022، لكنّ الفريق ما يزال يُبقي على خياراته مفتوحة كذلك.

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ومن المعلوم بأنّ الإيطالي ما يزال خيار فيراري المفضّل، بالرُغم من التكهنات بأنّ ميك شوماخر قد ينتقل إلى ألفا روميو قادمًا من هاس.

فيما يعتبر غوانيو زهو ناشئ ألبين المنافس الأساسي لجيوفينازي على مقعد الفريق، حيث أنّ لديه ميزانية كبيرة من دعم بلده الصين.

ويحتلّ زهو حاليًا مركز الوصافة في ترتيب الفورمولا 2، لكن ما يزال هنالك نصف موسم متبقٍ في السلسلة هذا العام، مع أربع جولات متبقية في مونزا، سوتشي، جدة وأبوظبي. حيث قد لا يتم حسم البطولة حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

وقد أشار فاسور مؤخرًا إلى قلقه من اعتماد تشكيلة ناشئة بالكامل بسبب قلة التجارب المتاحة، لكن وبعد تأكيد ضم بوتاس كسائق أول، فقد اعترف الآن بأن هنالك احتمالية لضم سائق ناشئ.

"كل الخيارات مفتوحة، بما فيها أنطونيو" قال فاسور، مُضيفًا: "أنطونيو يقوم بعمل جيد. لكنني أرى أن تكون قادرًا على ضم والترحيب بفالتيري لهو فرصة كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع: "وعندها لن يهم إذا ما كان زميله ناشئًا أو سائقًا متمرسًا، إذ أننا سنستفيد من خبرة وسرعة فالتيري".

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وأكمل: "لن أعلق على من سيكون ضمن قائمة خياراتنا ومن سيكون خارجها. كما أن الوضع يبدو صعبًا على بعضهم بسبب ارتباطاتهم بمزودي المحركات. لدينا عقد مع فيراري، إذ من الصعب إتمام مثل هذه الصفقات، أو من المستحيل. لذلك سنرى خياراتنا مع الآخرين".

واختتم: "أعتقد أننا سنرى الوضع مع أنطونيو خلال السباقين أو الثلاثة المقبلين، إذ ربما يكون قد طوى صفحة الماضي ويكون ذلك الوضع بمثابة نداء استفاقة له كذلك. كما أنني أريد صورة أوضح للوضع قبل اتّخاذ أي قرار مع حاملي الأسهم".

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