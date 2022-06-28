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ألفا روميو لن تفتقر لقطع الغيار بدءًا من جائزة بريطانيا الكبرى

سيملك فريق ألفا روميو قطع غيار كافية بدءًا من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد ما سيسمح لها بتجنّب استخدام المكوّنات القديمة في حصص تجارب الجمعة.

ألفا روميو لن تفتقر لقطع الغيار بدءًا من جائزة بريطانيا الكبرى

واجه الفريق السويسري بعض التحديات في الجولات الماضية بعد أن أُجبر على التعافي من أيّام الجمعة الصعبة.

وإلى جانب خسارة الوقت على المسار بسبب مشاكل الموثوقيّة، تعيّن على سائقَيه فالتيري بوتاس وجو غوانيو التحضير للسباقات بالمكوّنات ذات الخصائص القديمة.

ويعود ذلك إلى شحٍ في قطع غيار الفريق وعدم رغبته بالمجازفة بها في حوادث الجمعة وبالتالي البقاء من دون أيّة مكوّنات جديدة لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

لكن بعد فكّ ذلك الشحّ أخيرًا على صعيد الإنتاج في المصنع، ستكون ألفا روميو قادرة أخيرًا على تزويد سيارتَيها بأحدث المكوّنات بدءًا من جولة سيلفرستون نهاية هذا الأسبوع.

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وقال شيفي بوخولار مدير الهندسة على المسار في فريق حول الوضع: "لا تزال لدينا بعض المشاكل على صعيد الموثوقيّة أيّام الجمعة، ونحن نعمل على تحسين ذلك".

وأضاف: "لكن على صعيد الأداء أيّام الجمعة، فقد كنّا نستخدم حزمًا قديمة أيّام الجمعة. سنكون في موقعٍ يُخوّلنا استخدام ذات الحزمة لعطلة نهاية الأسبوع بأكملها بدءًا من السباق المقبل، وسيُسهّل ذلك الأمور".

وقال بوخولار أنّ قيود القطع البديلة كانت نتيجة الحوادث الكثيرة في بداية الموسم، وهو ما أدّى إلى إعادة توجيه الموارد في المصنع.

 

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