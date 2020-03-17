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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

ألفا روميو: كان من "غير الإنصاف" المشاركة في أستراليا من دون مكلارين

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ألفا روميو: كان من "غير الإنصاف" المشاركة في أستراليا من دون مكلارين
17-03-2020

يرى فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد، أنه كان من غير الإنصاف المشاركة في سباق أستراليا الافتتاحي (الذي ألغي لاحقاً) لموسم 2020 من دون مكلارين.

أعلنت مكلارين انسحابها من منافسات سباق ملبورن وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس "كورونا".

والتقى مدراء الفرق التسعة الآخرون بمدير الفورمولا واحد الإداري روس برون، حيث كانت ألفا روميو من بين الفرق التي ضغطت للإلغاء، إلى جانب فيراري، مرسيدس وريد بُل، مع رسائل إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تشرح فيها وجهات نظرها.

حيث قال فاسور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كسائق، من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار".

وأكمل: "لكن، بداية علينا التفكير في موظفينا، سلامة الجمهور، صورة الرياضة، صورة الرعاة، وكذلك في مكلارين، لأنه سيكون من غير الإنصاف المشاركة من دونهم وتركهم ينسحبون لوحدهم. أعتقد أنه كان الخيار الصحيح (الإلغاء)".

وتابع: "ليس ذلك سهلاً بالنسبة للفريق، لأن الجميع انضغطوا بشكل هائل للتواجد في ملبورن. فريق السباق وكذلك طاقم العمل في المصنع".

واستكمل: "لكن علينا اتخاذ القرار، ربما كان من المؤسف أنه تأخر بعض الشيء. لكن الأمور تسارعت بشكل كبير".

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يشار إلى أن البحرين وفيتنام أعلنتا رسمياً تأجيل سباق الفورمولا واحد بعد إلغاء جولة أستراليا، حيث من المتوقع أن ينطلق الموسم من جائزة أذربيجان الكبرى شهر يونيو/حزيران المقبل.

"الوضع ليس سهلاً، إنها كارثة هائلة في جميع أنحاء العالم" قال فاسور.

واختتم: "الفورمولا واحد ليست مركز العالم، لذا دعونا نقم بالمهمة خطوة تلو الأخرى. الخطوة الأولى لم تكن سهلة".

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