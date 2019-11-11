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ألفا روميو كانت تتوقع "مركزاً أفضل" من الثامن ضمن ترتيب البطولة

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ألفا روميو كانت تتوقع "مركزاً أفضل" من الثامن ضمن ترتيب البطولة
11-11-2019

اعترف فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أنه كان "يتوقع موقعاً أفضل" من المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2019 الجاري في الفورمولا واحد، وذلك بعد سلسلة من الجولات الخالية من النقاط والتي استمرت حتى أوستن.

سجلت ألفا روميو ثلاث نقاط فقط منذ العطلة الصيفية، كما فشلت بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى خلال السباقات السبعة الماضية.

ويقبع الفريق السويسري بالمركز الثامن حالياً ضمن ترتيب البطولة، وبفارق سبع نقاط عن هاس مع بقاء سباقين حتى نهاية الموسم.

حيث قال فاسور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنا نتوقع أفضل من ذلك، لكنني أعتقد أننا شهدنا تقلبات متعددة خلال الموسم. انتقلنا من المركز الرابع إلى التاسع. ذلك درس لنا. لقد خسرنا كمية هائلة من النقاط في هوكنهايم، باكو، مونزا وسبا".

وأكمل: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد خلال النصف الأول للموسم، أداء ثابت، لا أخطاء مع استفادة من الفرص المتاحة. لكن الحال لم يكن كذلك في سبا على سبيل المثال".

بالمقابل، أشار فاسور إلى أن الفريق نقل تركيزه إلى تطوير سيارة 2020، لكنه أوضح أنّ المشاكل الأخيرة تتعلق بالاستفادة المثلى من الحزمة أكثر من انخفاض وتيرة الأداء.

فقال: "ذلك وضع غريب بعض الشيء، لكنني أعتقد أن المسألة لا تتعلق بانخفاض الوتيرة. بل أعتقد أن معركة الوسط محتدمة جداً لدرجة أنه عليك خوض سباق مثالي، تصفيات جيدة وإلا فلن تفلح في تحقيق الهدف".

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وأكمل: "في التصفيات نحن نقبع بين المركزين التاسع - نظراً لتقدم مكلارين - وما بين المركز 16، وفي حال أردتَ تسجيل النقاط بشكل مستمرّ من دون أخطاء، فلا بد من تعلم هذا الدرس".

وتابع: "نحن مركزون بشكل كامل على سيارة الموسم المقبل، ولا شك حيال ذلك. لكن بصراحة، نحتاج إلى أفضل من ذلك كي نمتلك وتيرة أفضل مع عُشر ثانية أفضل، لكن في نهاية المطاف يتعلق الأمر بنا بتقديم جولات جيدة".

واستكمل: "أعتقد أن الوتيرة كانت موجودة بالفعل في أوستن، وكنا بالمركز الثامن في التجارب الحرة الثالثة، لكن عندما تنطلق من الخلف فمن الصعب تسجيل النقاط، ونجح كيمي (رايكونن) بتحقيق المركز 11 وبفارق 0.9 ثانية عن مراكز النقاط. لذا أعتقد بأننا امتلكنا الوتيرة".

واختتم: "لم تصل تورو روسو إلى مراكز النقاط، بالرغم من أنهم كانوا تنافسيين خلال التصفيات. إنها معركة صعبة، وأعتقد أن التصفيات السيئة أثرت على سباقنا، وهذا كل ما هنالك".

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