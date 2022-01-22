ألفا روميو قلّلت من شأن تأثير عدم تقديم أيّة تحديثات في 2021

كانت الحظيرة السويسريّة واحدة من الفرق الأولى التي تُوقف تحديثات سيارة العام الماضي من أجل تركيز كلّ مواردها على التحضير لتصميم 2022 وفق القوانين الجديدة.

لكن في حين أنّ الفريق يأمل أن يؤتي عمله لهذا الموسم ثماره، اعترف فاسور بأنّه كانت هناك بعض السلبيات حيال عدم تحقيق تقدّم مع سيارة 2021.

وقال في هذا الصدد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "انتقلنا بشكلٍ مبكّرٍ للغاية لمشروع 2022 في نهاية عام 2020. وربّما قلّلت من شأن حقيقة أنّ لدينا 22 سباقًا لخوضها بذات السيارة".

وأكمل: "لم يكن ذلك سهلًا على الجانب النفسي. عندما تكون لديك تحديثات قادمة، فإنّه يكون لديك أملٌ حيال تلك التحديثات، ليس الحافز، فالحافظ حاضرٌ على الدوام. لكنّ ذلك لم يحدث".

وأكملت ألفا روميو الموسم في المركز التاسع في بطولة الصانعين العام الماضي، وذلك بعد أن تقدّمت عليها ويليامز، لكنّ فاسور أوضح أنّ تغيّر الأداء ليس مردّه الأداء فحسب.

وقال في هذا الصدد: "لم يكن الأداء النقيّ سيّئًا. أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع العام الأسبق".

وأضاف: "بالنظر إلى معدّل التصفيات، فقد كنّا أسرع من ويليامز منافستنا المباشرة. وبالنسبة للسباقات فقد كنّا أسرع من ويليامز. حللنا أمامها 14 مرّة في السباقات".

وأكمل: "لكن من ثمّ لو ألقينا نظرة على الترتيب، وهو العامل الأساسي، فقد فرّطنا في فرصتين جيّدتين في الموسم: بودابست وسبا".

وأردف: "أعتقد بأنّنا لم نقم بعملٍ جيّد في تصفيات سبا، ولم نُحقّق أيّ نقاط هناك. لكنّ بودابست كانت محبطة أكثر. قدّمنا تصفيات جيّدة، وربّما كانت واحدة من بين الأفضل بالنسبة للفريق، كوننا كنّا على الصفّ السادس على شبكة الانطلاق، لكنّنا كنّا ضحيّة حادث اللفّة الأولى".

وبالرغم من بعض الإحباط حول ما حدث في 2021، يعتقد فاسور بأنّ الإجابة الصحيحة حول قيام ألفا روميو بالأمر الصواب من عدمه ستتّضح في بداية الموسم الجديد.

وقال في هذا الصدد: "كان علينا اتّخاذ قرار. هل كان علينا استثمار الكثير من المال والوقت والموارد على سيارة 2021؟ وما كانت لتكون عليه التوقّعات حينها؟ التقدّم من المركز التاسع إلى الثامن؟ أم أنّنا نكرّس كلّ الموارد نحو سيارة 2022 وسنرى، لأنّني أعتقد بأنّ الإمكانيّات أعلى بكثير".

واختتم بالقول: "حسنًا، تمّ ذلك الآن، أقدمنا على ذلك القرار قبل عامٍ من الآن، وسنكتشف النتائج في غضون أشهر قليلة".