ألفا روميو قد تستبدل رايكونن وجيوفينازي في 2022

على ضوء الصفقة الجديدة للفريق السويسري مع مصنّع السيارات الإيطالي، تم منح فريدريك فاسور مدير الفريق، صلاحيةً كاملة لاتخاذ القرارات حيال الكيفية التي يريد بها صياغة الفريق لموسم 2022.

لكن وبالرغم من وجود نجمٍ مثل رايكونن مع الفريق، وتحسن جيوفينازي المتواصل، لم ينفِ فاسور إمكانية تبديل التشكيلة الحالية.

وحين سُئِل على هامش جائزة بريطانيا الكبرى إن كان من الضروري الحفاظ على سائق واحد على الأقل من التشكيلة الحالية، قال فاسور: "قد يكون هذا عاملاً يستحق النظر فيه، لكن ذلك ليس ضرورياً".

وأكمل: "يمكن القول أنه من الجيد الحفاظ على نوع من الاستمرارية ضمن الفريق، وذلك يسمح لك بمقارنةٍ أفضل مع الموسم السابق. لكن سنرى".

وأردف: "سنتخذ قرارنا عندما يحين الوقت لذلك. يمكننا الحفاظ على نفس التشكيلة أو تغييرها. لكن جميع الاحتمالات مفتوحة".

واسترسل: "أعتقد أن ذلك وضع مريح جداً للفريق، أن تكون جميع الاحتمالات مفتوحة. ذلك جيد كذلك من ناحية أنطونيو وكيمي. لا يخامرني شعور بأنهما تحت ضغوط سلبية بسبب ذلك. أعتقد أنك بحاجة للضغط كي تقدم أداءً جيداً".

بالمقابل، أكد فاسور أن عقدي سائقيه ينتهيان هذا الموسم، وأنه لا توجد أية اتفاقات مسبقة مع رايكونن حيال مقعد له في الموسم المقبل.

فقال: "لا عقد ولا اتفاقيات. ذلك يعني أنه ستكون هناك مفاوضات مفتوحة".

وأكمل: "أنطونيو بالطبع على اللائحة. إنه فرد من العائلة. إنه يتحسن، ويقوم بعمل جيد وسيكون على رأس قائمة المرشحين للموسم المقبل".

وتابع: "أريد أن أرى المزيد من التقدم، المزيد من النتائج. الجميع تحت الضغط وأنا كذلك مع المهندسين والجميع. إنه عالم الفورمولا واحد".

واختتم: "سنرى كيفية سير سوق السائقين. ستكون لدينا فرصنا، وسنتخذ القرار المناسب في حينه".