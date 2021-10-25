ألفا روميو قامت بتصفية الأجواء مع جيوفينازي بعد ما حدث في تركيا

طلب الفريق من جيوفينازي أنّ يدع رايكونن يتجاوزه في المراحل الختامية من سباق تركيا قبل أسبوعين على حلبة إسطنبول بارك، وذلك بعدما لاحقه واقترب منه الفنلندي سريعًا.

لكنّ جيوفينازي لم يفسح المجال لزميله وضغط من أجل أن يلحق بإستيبان أوكون لآخر مراكز النقاط، ليُكمل السباق خلفه في النهاية بفارق 0.8 ثانية.

وقد ناقش فاسور تلك الواقعة يوم أمس الجمعة على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى، موضّحًا بأنّ جيوفينازي كان متحفّظًا أكثر من اللازم في مقاربته في المراحل الأخيرة من السباق، لكنّه لم يرغب بوضع اللوم عليه.

فقال: "في مرحلة ما ضغط كيمي أكثر، وظننا أن بمقدورنا الحفاظ على الإطارات، حيث طلبنا من أنطونيو إمّا أن يضغط أو يدع زميله يمر".

وأضاف: "وكان أنطونيو متحفظًا أكثر من اللازم على الأرجح، لكنني لا أريد لومه. كما أننا ناقشنا ما حدث".

وتابع: "لم يكن منتبهًا بعض الشيء لقدر الهجوم الذي يتيعّن عليه القيام به، وأنه بالتأكيد كان بمقدوره أن يكون أسرع بكثير. لكنه كان متحفظًا جدًا".

وأكمل: "خسرنا النقاط هناك، لكنني لا أرغب بوضع اللوم على أنطونيو كوننا ناقشنا الوضع. أعتقد أنه كان يحاول الالتزام بالخطة وعندما كان لدينا المجال للضغط أكثر، فقد استغرقه الأمر لفّتين أو ثلاث لفهم أن بوسعه القيام بذلك".

وعند سؤاله إذا ما صفّى الفريق الأجواء مع جيوفينازي، قال فاسور: "نعم".

جديرٌ بالذكر أنّ مستقبل جيوفينازي مع ألفا روميو ما يزال غامضًا لما بعد نهاية هذا الموسم، حيث سواصل الفريق تقييم خياراته من السائقين لمن سيُجاول فالتيري بوتاس في 2022.

ومن المعلوم أن غوانيو تشو هو المرشّح الأبرز لذلك المقعد، لكنّ احتمالية استحواذ أندريتي على شركة ساوبر قد زادت من الغموض حول الكيفية التي ستسير بها عملية اختيار السائق الآخر في الفريق.