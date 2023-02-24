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ألفا روميو عالجت نقطتي ضعف أساسيتين على سيارتها لموسم 2023

يبدو بأن سيارة ألفا روميو الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد قد عالجت نقطتي ضعف أساسيتين أعاقتا الفريق العام الماضي، وذلك وفقًا لسائقيه فالتيري بوتاس وغوانيو جو.

ألفا روميو عالجت نقطتي ضعف أساسيتين على سيارتها لموسم 2023

بعد يوم جيد من التجارب الشتوية بالأمس لسيارة سي43 على حلبة البحرين الدولية، خرج بوتاس وجو متشجعَين من التقدم الذي حققه الفريق مع السيارة خلال العطلة الشتوية.

إذ وبخلاف التحديثات العامة على جانب الأداء والانسيابية، فقد تشجّع السائقان تحديدًا بالتقدم في جانب الموثوقية والاستقرار على القسم الخلفي من السيارة، وهما جانبا الضعف اللذان عانى منهما الفريق في 2022.

وضمن حديثه عن الجوانب التي شعر بأنها أفضل على السيارة، قال بوتاس: "القسم الخلفي بالتأكيد بات أكثر استقرارًا. تلك كانت نقطة ضعف العام الماضي، ولا سيما على المنعطفات السريعة، وهذا أمر جيد".

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وأضاف: "ما نزال بحاجة لتعديل التوازن، ولا سيما على السرعات الأبطأ حيث نعاني بعض الشيء مع غلق المكابح الأمامية ومن ثم نواجه صعوبة في الانعطاف. لكن تلك أمورًا بوسعنا حلها".

من جانبه أوضح جو أن تحسين القسم الخلفي من السيارة مثّل أولوية للمصممين خلال العطلة الشتوية.

فقال: "كان ذلك هدفنا الأساسي نوعًا ما، حيث حاولنا حلّ تلك المشكلة ف النصف الثاني من الموسم، تمكنا من حلها في النهاية، لا سيما وأنها كانت تفقدنا بعض الأداء".

وتابع: "حاولنا هذا العام استعادة ذلك الأداء. المنعطفات السريعة كذلك شكلت نقطة ضعف الموسم الماضي، لذلك اتجهنا لتحسين ذلك، ويبدو أننا نجحنا في هذا. الآن تبدو واضحة للغاية التحسينات التي قمنا بها".

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