تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟ التالي / فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
فورمولا 1 أخبار

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

يعتقد فريق ألفا روميو أنّه ما يزال أمامه الفرصة للتغلّب على ويليامز إلى المركز الثامن في بطولة الصانعين، وذلك بالرُغم من تراجعه خلف الفريق البريطاني في المجر.

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

صرّحت ألفا روميو بأنّ غريمتها ويليامز ستواجه مهمّة أصعب لمواصلة تسجيل النقاط في النصف الثاني من الموسم من الفريق السويسري.

وقد تلقّت ألفا روميو ضربة موجعة ضمن معركتها مع ويليامز على المركز الثامن بعد سباق المجر الدرامي، والذي لم يشهد فقط تسجيل ثنائي ويليامز نيكولاس لاتيفي وجورج راسل لأولى نقاطهما في الموسم، ولكنهما حصدا ما مجموعه 10 نقاط ليتقدّم الفريق بشكل قوي أمام ألفا روميو في بطولة الصانعين.

اقرأ أيضاً:

وقد منح المركزان السابع والثامن للاتيفي وراسل على التوالي في المجر الفرصة لويليامز كي تتوجّه إلى العطلة الصيفية مع أفضلية 7 نقاط أمام الفريق السويسري، والذي اكتفى بإضافة نقطة وحيدة إلى حصيلته إثر حلول سائقه كيمي رايكونن في المركز العاشر بعد تلقيه العقوبة هو وزميله أنطونيو جيوفينازي.

لكن وبالرُغم من تراجعها في المجر، تعتقد ألفا روميو أنه ما يزال بوسعها التغلّب على ويليامز في النصف الثاني من الموسم.

"لن يكون ذلك سهلًا، لكن أظن بأنه ممكن" قال تشيفي بوجولا كبير مهندسي جانب الحلبة لدى ألفا روميو.

وأضاف: "سنحاول التغلب عليهم. أعتقد أن الوضع في النهاية كان ليكون أسوأ بكثير مما كان عليه في البداية، لهذا ما أزال متفائلًا بحظوظنا".

وتابع: "رغبنا التواجد مع كلتا السيارتين في القسم الثاني للتصفيات، أردنا أن تكون السيارتان أمام سيارتي ويليامز، وقد حققنا ذلك. لكن كل شيء تغيّر في اللفة الأولى من السباق، بيد أنّه كانت هنالك ربما فرصة لدينا".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "لكنّهما تقدّما علينا، ومن ثمّ حصلت سيارتانا على عقوبة، وصعّب ذلك من مهمتنا أكثر".

وأردف: "لكن فارق النقاط الآن ليس ضخمًا، وما يزال أمامنا الكثير من السباقات، وبوسعنا التقدم عليهم".

واختتم: "بمقدورنا تسجيل النقاط ضمن بضع مناسبات، ويمكنني القول بأنه سيصبح من الصعب أكثر عليهم فعل ذلك".

المشاركات
التعليقات
من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

المقال السابق

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

المقال التالي

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

7 س
2
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

5 س
3
فورمولا 1

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

8 س
4
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

2 س
5
موتو جي بي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

33 دقيقة
أحدث الأخبار
فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
فورمولا 1

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

1 س
ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

2 س
من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟
فورمولا 1

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

3 س
هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

5 س
ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

7 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
7 س

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
7 س

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

أحدث الأخبار

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم السائقون الفرنسيون الذين فازوا في الفورمولا 1 قبل أوكون؟

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.