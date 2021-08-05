ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

صرّحت ألفا روميو بأنّ غريمتها ويليامز ستواجه مهمّة أصعب لمواصلة تسجيل النقاط في النصف الثاني من الموسم من الفريق السويسري.

وقد تلقّت ألفا روميو ضربة موجعة ضمن معركتها مع ويليامز على المركز الثامن بعد سباق المجر الدرامي، والذي لم يشهد فقط تسجيل ثنائي ويليامز نيكولاس لاتيفي وجورج راسل لأولى نقاطهما في الموسم، ولكنهما حصدا ما مجموعه 10 نقاط ليتقدّم الفريق بشكل قوي أمام ألفا روميو في بطولة الصانعين.

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وقد منح المركزان السابع والثامن للاتيفي وراسل على التوالي في المجر الفرصة لويليامز كي تتوجّه إلى العطلة الصيفية مع أفضلية 7 نقاط أمام الفريق السويسري، والذي اكتفى بإضافة نقطة وحيدة إلى حصيلته إثر حلول سائقه كيمي رايكونن في المركز العاشر بعد تلقيه العقوبة هو وزميله أنطونيو جيوفينازي.

لكن وبالرُغم من تراجعها في المجر، تعتقد ألفا روميو أنه ما يزال بوسعها التغلّب على ويليامز في النصف الثاني من الموسم.

"لن يكون ذلك سهلًا، لكن أظن بأنه ممكن" قال تشيفي بوجولا كبير مهندسي جانب الحلبة لدى ألفا روميو.

وأضاف: "سنحاول التغلب عليهم. أعتقد أن الوضع في النهاية كان ليكون أسوأ بكثير مما كان عليه في البداية، لهذا ما أزال متفائلًا بحظوظنا".

وتابع: "رغبنا التواجد مع كلتا السيارتين في القسم الثاني للتصفيات، أردنا أن تكون السيارتان أمام سيارتي ويليامز، وقد حققنا ذلك. لكن كل شيء تغيّر في اللفة الأولى من السباق، بيد أنّه كانت هنالك ربما فرصة لدينا".

وأكمل: "لكنّهما تقدّما علينا، ومن ثمّ حصلت سيارتانا على عقوبة، وصعّب ذلك من مهمتنا أكثر".

وأردف: "لكن فارق النقاط الآن ليس ضخمًا، وما يزال أمامنا الكثير من السباقات، وبوسعنا التقدم عليهم".

واختتم: "بمقدورنا تسجيل النقاط ضمن بضع مناسبات، ويمكنني القول بأنه سيصبح من الصعب أكثر عليهم فعل ذلك".