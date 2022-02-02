ألفا روميو ستكشف بشكلٍ رسمي عن سيارتها "سي42" بعد التجارب الشتويّة الأولى

أعلن الفريق اليوم الأربعاء عن أنّ سيارتها الجديدة، التي ستحمل اسم "سي42"، سيتمّ إطلاقها بشكلٍ رسمي في 27 فبراير – أي بعد يومين من نهاية التجارب الشتويّة الأولى.

ووفقًا لألفا روميو فإنّ سيارة "سي42" سيتمّ "الكشف عنها بكسوتها الكاملة من خلال حدث إطلاق رقمي، حيث سيتمّ إطلاق صور ومقاطع فيديو للعامة ووسائل الإعلام" صباح الـ 27 من فبراير.

ومن المتوقّع أن يستخدم الفريق سيارة "سي42" بكسوة خاصة في التجارب الأولى في برشلونة والتي ستُقام بين 23 و25 فبراير على حلبة كتالونيا الإسبانيّة.

وتدخل ألفا روميو موسم 2022 بتشكيلة جديدة بالكامل تشمل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس السابق وغوانيو جو الذي تمّت ترقيته من الفورمولا 2.

وسيحصل كلٌ منهما على فرصة اختبار السيارة خلال تجارب برشلونة قبل إطلاقها الرسمي، قبل الانتقال إلى التجارب الثانية في البحرين بين 10 و12 مارس.

ويجعل ذلك فريق ألفا روميو سابع فريقٍ يُؤكّد رسميًا خطط إطلاق سيارته للموسم الجديد. وتبقى بذلك فرق ريد بُل، وويليامز وهاس الوحيدة التي لم تُعلن بعد عن خطط الكشف عن سياراتها بعد.