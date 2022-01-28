ألفا روميو ستعمل بميزانيّة "قريبة للغاية" من سقف النفقات في 2022

تبنّت الفورمولا واحد سقف النفقات من أجل وضع الفرق في مستوى متقارب، حيث تمّ تقليص السقف من 145 مليون دولار العام الماضي إلى 140 هذا العام.

وفي حين أنّ ألفا روميو لم يسبق لها التمتّع بهكذا أموالٍ مثل كبار الفرق مرسيدس وفيراري، فإنّ وضعها التجاري يبدو أفضل الآن.

فبعد تأمينها لدعمٍ من صانع الإطارات الإيطالي، وتعزّز قائمة رعاتها من خلال الناشئ الصيني غوانيو جو، يجد الفريق نفسه في موقعٍ جيّد على صعيد الإنفاق.

وبحديثه مؤخّرًا حول الوضع المالي للفريق، قال فريدريك فاسور مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا تزال هناك بعض المفاوضات الجارية على صعيد الرعاة وكلّ تلك الأمور، لكنّني أعتقد بأنّنا سنكون قريبين للغاية من سقف النفقات".

وأكمل: "هذه فرصة ضخمة للشركة. أنا مقتنعٌ بذلك. لست أتحدّث حول الشركة فقط، بل حول الفريق ومعرفة اقترابك من السقف. هذه مقاربة وعقليّة مختلفتان. ستكون هذه دفعة جيّدة للجميع".

وأدّى الوضع المالي الأفضل للفريق، إلى جانب التعاقد مع فالتيري بوتاس ليكون السائق الأوّل، لدفع فاسور للشعور بالتفاؤل حيال فرص ألفا روميو مع دخول الفورمولا واحد لحقبة القوانين الجديدة.

غوانيو تشو، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

وقال في هذا الصدد: "تكون العمليّات في الفورمولا واحد هادئة دائمًا، لأنّ التعاقد يكون بخطّة عامين أو ثلاثة بناءً على الشخص الذي تريده".

وأضاف: "ومن ثمّ هناك القصور الذاتي للسيارة. ليس ذلك سهلًا، لأنّنا واجهنا بعض المشاكل في ذلك في العامين الماضيين. لكن هكذا هو الوضع. ونعلم بشكلٍ مثالي أنّنا إن أردنا تحقيق النتائج، فعلينا أوّلًا بناء الأسس ومن ثمّ العمل خطوة بخطوة".

وأكمل: "هذا مشروعٌ جديد (لموسم 2022) تمّ تطويره تحت سقف النفقات، ولدينا تشكيلة جديدة. سيكون لدينا محرّكٌ جديد من فيراري ونحن نحاول جمع كلّ شيء معًا".

وأردف: "لكنّ الجميع يقوم بالأمر ذاته. الجميع يُحاول تحسين تشكيلته، والجميع يُحاول تحسين محرّكه وتعاقداته. وربّما الجزء الأفضل من عملك هو التركيز على الأداء، والاقتناع بأنّك ستقوم بعملٍ أفضل غدًا. ذلك هو الحافز الرئيسي".

واختتم بالقول: "لكن في النهاية سيكون أحدهم في المركز الأوّل، وآخر في العاشر. ستكون هناك نتائج جيّدة وأخرى سيّئة. لكنّ الأهمّ هو أنّنا كشركة، من أصحاب المصالح وصولًا إلى الموظّفين في المصنع، مقتنعون بأنّنا نسير في الوجهة الصحيحة. ذلك هو المهمّ بالنسبة لي، لأنّنا نحتاج لدعم كلٍ طرفٍ من أصحاب المصالح".