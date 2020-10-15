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ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر

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ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر

يتوقّع فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أن يتّخذ الفريق قراره بشأن تشكيلته من السائقين لموسم 2021 خلال الشهر الجاري.

من المتوقّع أن يبقى كيمي رايكونن ضمن صفوف الفريق المتمركز في هينويل، بينما يُعدّ ميك شوماخر مرشّحًا بقوة لحجز المقعد الثاني الذي تملك فيراري قرار من يشغله، والذي يتواجد فيه حاليًا أنطونيو جيوفينازي.

وكان من المخطط أن يشارك شوماخر في حصّة التجارب الحرة الأولى لجائزة إيفل الكبرى يوم أمس الجمعة، لكنّ الطقس السيء حال دون ذلك مع إلغاء حصّتي التجارب وخسارة الألماني لتلك الفرصة.

وبالرُغم من أنّه لم يتم بعد تحديد مشاركة بديلة لشوماخر، لكنّ فاسور ما يزال يتوقّع أن يتم الترتيب لذلك في أقرب وقت ممكن.

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"أعتقد أنّه كان قبل أسبوع عندما أخبرتكم بأنّنا سنتّخذ قرارنا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة" قال فاسور عن تشكيلة فريقه لموسم 2021.

وأضاف: "أعتقد بأنّه سيتعيّن علينا اتّخاذ القرار خلال الشهر الجاري لكي نركّز على بقية الموسم".

وفيما يتعلّق بإلغاء حصّة التجارب في نوربورغرينغ، قال فاسور: "إنّه أمر مؤسف للجميع، ولميك بشكل أساسي. فقد كان ملتزمًا للغاية، وذهب إلى المصنع الأسبوع الماضي، كما عمل بجد مع المهندسين استعدادًا لمشاركته في التجارب الحرّة الأولى، ومن ثمّ حدث ما حدث".

وتابع: "لكنّني أرى بأنّه على الأقل استفاد من تلك الاستعدادت، كما سيبقى معنا طيلة نهاية الأسبوع، حيث آمُل أن نكون قادرين على القيام بأمر آخر للمستقبل".

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في المقابل، اعترف فاسور بأنّه لن يكون من السهل الترتيب لوضع شوماخر خلف مقود السيارة خلال حصّة أولى أخرى للتجارب الحرة، ولا سيّما مع الحلبات الجديدة القادمة على الروزنامة، والحاجة لأن يقطع جيوفينازي هذه الأميال.

فقال: "ليس أمرًا سهلًا الترتيب لمشاركة أخرى، كون الجميع في بورتيماو سيتعيّن عليهم التعرّف على الحلبة، ولن تكون تلك أفضل حلبة للتخلي عن التجارب الحرة الأولى، ومن ثم لدينا إيمولا من دون تجارب حرة أولى".

وأكمل: "بعد ذلك نتوجّه إلى اسطنبول، إذ يتعيّن علينا الجلوس ومناقشة الأمر مع أنطونيو، لكنّها ليست الخيار الأسهل الآن في اعتقادي. بعد ذلك سيكون هنالك حدثان في البحرين حيث سيكون مشاركًا ضمن منافسات الفورمولا 2".

هذا وقد شدّد فاسور على أّنّ أيّة مشاركة في التجارب الحرة الأولى يتم فيها اختبار السائق لا تتمحور حول أسرع زمن يسجّله.

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فقال: "عندما يمنح سائق مشاركته في التجارب الحرة الأولى لسائق آخر، تكون المقاربة الأولى تفادي التعرض لحوادث، ومن ثمّ تدمير التجارب الحرة الثانية، لذلك نطلب من السائقين أن يحافظوا على هدوئهم، وعليه لن يكون من المنصف الحكم عليهم بأزمنة اللفات. ولكن يتمحور الأمر حول مقاربتهم، الطريقة التي يحسّنون بها من وتيرتهم، وكذلك البيانات التي يمنحونها للفريق".

واختتم: "لأنّه وإذا ما سنتحدث عن الوتيرة، فلديك ما تثق به أكثر في ذلك الجانب من خلال ما يقوم به في الفورمولا 2 عوضًا عن اللفات الـ 10 التي يقوم بها في التجارب الحرة الأولى. تلك هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا كفريق من أجل تقييم سلوك السائق، والعلاقة التي يبنيها مع الفريق، وكذلك بياناته التقنية".

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