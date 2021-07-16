ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

كجزء من صفقة ألفا روميو وساوبر في 2018 فإنّ أحد مقعدَي الفريق كان مخصّصًا لناشئي فيراري.

وشغل شارل لوكلير ذلك المقعد في 2018، قبل أن يخلفه أنطونيو جيوفينازي في الأعوام التالية.

وأعلنت ساوبر يوم الأربعاء عن تمديدها لشراكتها مع ألفا روميو لعدّة أعوام، ويُعتقد بأنّ الصفقة الجديدة تمتدّ حتّى 2024.

وضمن فاسور أثناء المفاوضات حصوله على مرونة على صعيد خيارات السائقين في المستقبل.

إذ يُثير تيو بورشير ناشئ ساوبر الإعجاب حاليًا في الفورمولا 2 مع فريق آرت، وسيكون من بين المرشّحين البديهيين لمقعدٍ مستقبلي مع الفريق. لكنّ فاسور أشار إلى أنّ موسم 2022 سيكون مبكّرًا للغاية لترقية الناشئ الفرنسي إلى الفورمولا واحد.

وبالرغم من الحريّة التعاقديّة، أوضح فاسور أنّ الفريق لا يزال منفتحًا على الاستعانة بسائقي أكاديميّة فيراري، وهو جيوفينازي، وكالوم إيلوت السائق الاحتياطيّ لفيراري، وميك شوماخر، وروبرت شفارتزمان.

وقال فاسور لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد يُعدّ موضوع السائقين أساسيًا. سنتمتّع بحريّة اختيار السائقين في المستقبل. لكن بالتأكيد فإنّ روابطنا مع فيراري تعني سهولة التفاوض بشأن التعاقد مع أحد سائقيها".

وأضاف: "لدينا أنطونيو وهو يتحسّن ويقوم بعملٍ جيّد، وهدفي هو الإبقاء على هذه الروابط مع فيراري. لكن لدينا حريّة الاختيار وسنتفاوض معهم".

من جانبه قال جون-فيليب إمباراتو الرئيس التنفيذي الجديد لألفا روميو أنّه لن يكون مشاركًا في عمليّة اختيار سائقي الفريق.

وقال لصحيفة "ليكيب" الفرنسيّة: "لكلٍ عمله وصفقاته. لذا فإنّ الإجابة لا. هناك شخصٌ واحدٌ يختار السائقين وهو فاسور. أعلم كيف أبيع السيارة وهو يعلم كيف يدير الفريق. يفعل ذلك منذ 25 عامًا وهو جيّدٌ في ذلك".

وأكمل: "قرّرنا معًا أنّه سيكون من سيُحدّد من سيحصل على المقعد. وسيقوم بذلك في الوقت المناسب مثلما يفعل دائمًا".