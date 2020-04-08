ألفا روميو: روزنامة مزدحمة قد تتسبب برفع التكاليف في الفورمولا واحد

بالرغم من محاولات مدراء الفورمولا واحد خفض التكاليف على الفرق، من بين ذلك تأجيل تطبيق قوانين 2021 إلى 2022، لكن فاسور حذر من أن روزنامة مزدحمة قد تعني تكاليفاً أكبر.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على هذه التحديات: "إن أردت المزيد من السباقات، فهذا يعني المزيد من النفقات".

وأكمل: "إقامة 18 سباقاً خلال ستة أشهر أكثر تكلفة من إقامتها على مدار 12 شهراً، لأنك ستضطر لجلب المزيد من كل شيء، المزيد من القطع، وعليك العمل مع المزيد من الميكانيكيين. وذلك أمر مكلف جداً".

وتابع: "كذلك، لن نتمكن من مواجهة هذا الوضع وتطوير سيارة جديدة. لا نمتلك الفريق القادر على ذلك".

من جهة أخرى، أشار فاسور إلى طريقة لمساعدة الفرق، تتمحور حول إقامة جولات من يومين فقط بدلاً من ثلاثة.

حيث قال: "سأقف مع جميع القرارات التي ستساعد بإقامة أكبر عدد ممكن من السباقات".

وأكمل: "أنا واثق أنه في حال أقمنا ثلاثة سباقات متتالية (كما في 2018)، فسيكون من المنطقي تخصيص يومين فقط لكل جولة (وليس ثلاثة)".

وتابع: "كذلك نظراً لكمية العمل التي تتطلبها 15 إلى 18 سباقاً خلال 6 أشهر، بالتأكيد ستكون تلك مهمة صعبة".

وأردف: "إنه تحد أمام جميع الفرق. ربما تعاني منه الفرق الصغيرة بشكل أكبر، لأننا لا نمتلك قدرة الفرق الكبيرة على توظيف المزيد من الميكانيكيين. علينا إيجاد حلول لتقليص كمية العمل".

واسترسل: "أعتقد أن الجميع يتحلى بالمرونة للتعامل مع الوضع. ومع مرور الوقت تتضح أهمية إيجاد حلّ حاسم".

بالمقابل، يرى فاسور أن تأجيل قوانين 2021 إلى 2022 كان خطوة حاسمة لمنح الفرق الصغيرة فرصة للنجاة من هذه الأزمة.

فقال: "أعتقد وبصراحة، أن ذلك كان الخيار الأفضل الذي اتخذناه. تأجيل قوانين 2021 إلى 2022 وإيقاف العمل على تطوير سيارات 2021 في 2020".

واختتم: "هذا وبالتأكيد كان الخيار الأفضل المتاح، وهو الطريق الوحيد أمامنا لتحمل مثل هذه الأزمة".