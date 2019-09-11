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ألفا روميو: جيوفينازي امتلك "القوة اللازمة" لتجاوز صدمة سبا

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ألفا روميو: جيوفينازي امتلك "القوة اللازمة" لتجاوز صدمة سبا
11-09-2019

أثنى فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو على أداء سائقه أنطونيو جيوفينازي وقدرته في العودة القوية عقب حادثته في سبا، لينهي بالمركز التاسع ضمن سباق موطنه في مونزا، مشيراً إلى أن الإيطاليّ امتلك "القوة اللازمة" لتجاوز الصدمة النفسية التي واجهها.

خسر جيوفينازي مركزاً ثامناً محتملاً في بلجيكا عندما تعرض إلى حادثة على سرعة مرتفعة خلال اللفة ما قبل الأخيرة، حين كان السائق الوحيد الذي يدافع عن ألوان ألفا روميو بعد حادثة اللفة الأولى التي جمعت زميله كيمي رايكونن مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

في إيطاليا كان جيوفينازي كذلك المُدافع الوحيد عن ألوان فريقه وذلك بعد انطلاق رايكونن من خط الحظائر وخسارة كامل فرصه بتسجيل النقاط مع عقوبة توقف في خط الحظائر نتيجة خطأ في نوعية إطاراته من قبل الفريق.

لكن هذه المرة، نجح جيوفينازي بتحقيق المركز التاسع، للمرة الثانية فقط له هذا الموسم بعد أن أحرز المركز العاشر في النمسا.

وبالرغم من أنه قطع العلم المرقط ثامناً في ألمانيا، لكنه خسر مركزه لاحقاً بسبب خرق القابض للقوانين خلال الانطلاقة، لكن تلك النتيجة ما زالت ضمن عملية الاستئناف التي قدمها الفريق ضد الحكم.

حيث قال فاسور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان من المهم بالنسبة لنا تسجيل النقاط، لقد قدم أنطونيو سباقاً جيداً بعد تصفيات جيدة. لن نستعيد النقاط المهدورة في سبا بأي شكل من الأشكال، لكننا على الأقل سننطلق في سنغافورة بمعنويات جيدة".

وأكمل: "تلك ليست أمراً سهلاً على الإطلاق من الناحية النفسية، أن تتمكن من إدارة وضع كهذا. لكنني أعتقد بصراحة أنه قدم أداءً قوياً في التصفيات".

وتابع: "عانينا من بعض المشاكل التقنية خلال هذا الموسم وبوسعي تفهم مشاعره. لم يكن مرتاحاً بعد سبا، لكن الآن بات ذلك خلفنا وعلينا التفكير في الجولة المقبلة (سنغافورة)".

واسترسل: "كنا نعلم تماماً أن جولتي سبا ومونزا ستكونان صعبتين بالنسبة لنا، وعلينا الآن التركيز على الجولة التالية".

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من جهته، اعترف جيوفينازي أنه شعر بالضغط عقب حادثة سبا.

فقال: "لم يكن ذلك وضعاً سهلاً، لكنني أعتقد أن الفريق قدم الدعم الكامل لي، لقد كانوا جميعاً لطفاء معي. ذلك ما جعل من هذه الجولة أكثر سلاسة، حيث حققنا في نهاية المطاف نتيجة جيدة".

وأكمل: "أعتقد أنني أنافس على الدوام مع ضغط على كاهلي، وكذلك الأمر في الفورمولا 3 إذ كنتُ أعلم أنني في حال لم أكن سريعاً بما يكفي فإن الراعي سيغيّر تشكيلة السائقين، وكذلك الأمر في الفورمولا 2. لذا بالنسبة لي، يعتبر التنافس تحت الضغط أمراً اعتيادياً، على الأقل كان دعم الفريق هنا موجوداً وكذلك الناس والجمهور".

وحين سُئِل حيال مستقبله، أجاب مختتماً: "لا أدري، أعتقد أنني إن كنتُ سريعاً بما يكفي، بالمقارنة مع كيمي، فلن يتمكن أحد من أخذ مقعدي مع الفريق الموسم المقبل".

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