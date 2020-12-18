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ألفا روميو تودّ الاحتفاظ بخدمات كوبتسا كسائق احتياطي لموسم 2021

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ألفا روميو تودّ الاحتفاظ بخدمات كوبتسا كسائق احتياطي لموسم 2021
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تود ألفا روميو مواصلة العمل مع روبرت كوبتسا كسائق احتياطي لفريقها في الفورمولا واحد، لموسم 2021 المقبل، على أمل أن يعمل بشكل أكبر على جهاز المحاكاة كذلك.

اضطلع كوبتسا الفائز بسباقٍ واحد في الفورمولا واحد، بدور السائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو لموسم 2020 المنصرم، وذلك بعد مشاركته لموسم واحد مع فريق ويليامز في 2019.

وظهر كوبتسا في خمس حصص تجارب حرة أولى في 2020 مع ألفا روميو، وذلك بالتوازي مع واجباته ضمن بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" مع "آرت".

وأعلنت ألفا روميو سابقاً أنها ستحافظ على تشكيلتها المكونة من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي لموسم 2021 المقبل، كما تود الإبقاء على كوبتسا كذلك.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال خططه للسائق البولندي، أجاب فريدريك فاسور مدير الفريق: "آمل أن يبقى بالتأكيد، لكن بالتأكيد كان موسماً صعباً حقاً".

وأكمل: "كان صعباً أكثر على روبرت، لأنه كان يشارك في ’دي تي أم’ بالتوازي مع الفورمولا واحد".

وتابع: "كان موسماً جنونياً، لستة أشهر على الأقل. لكننا نود الإبقاء على خدماته وكذلك ربما تأمين المزيد من الوقت له على جهاز المحاكاة للمساعدة في التطوير".

وأردف: "إنه ملتزم تماماً معنا، ويقوم بعمل جيد جداً، وأظهر ذلك الأسبوع الماضي في البحرين".

واستكمل: "أنا مسرور جداً بالإبقاء عليه مع الفريق للموسم المقبل".

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ولم يؤكد كوبتسا خططه بعد للموسم المقبل، لكنه صرح سابقاً أنه غير واثق إن كان سيبقى في "دي تي أم" التي ستنتقل لاستعمال سيارات مبنية على "جي تي 3" في 2021.

يشار إلى أن البولندي حقق منصة تتويج وحيده خلال موسمه كناشئ في "دي تي ام"، لينهي ثالثاً في زولدر.

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الكاتب خلدون يونس

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