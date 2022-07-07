تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / ماركو: "الشاحن التوربيني المميز" من هوندا يعتبر عاملًا أساسيًا في جائزة النمسا التالي / ألونسو "المتحيّر" يسعى لتوضيح بشأن قوانين التسابق في الفورمولا واحد بعد سباق سيلفرستون
فورمولا 1 أخبار

ألفا روميو تواجه صعوبة في إيجاد حصة تجارب حرة لإشراك بورشير

اعترف فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو بصعوبة إيجاد موعد مناسب لإشراك الناشئ ثيو بورشير في إحدى حصص التجارب الحرة الأولى للفورمولا واحد.

ألفا روميو تواجه صعوبة في إيجاد حصة تجارب حرة لإشراك بورشير

في هذا الموسم يتوجب على جميع الفرق مشاركة أحد السائقين الناشئين ضمن حصة تجارب حرة أولى في مرحلة ما من الموسم.

وكانت ألفا روميو في موقع غير معتاد، إذ تم السماح باعتبار مشاركة جو غوانيو الأولى في البحرين على أنها بمثابة منح حصة لسائق ناشئ.

لكن، ما زال على فالتيري بوتاس التخلي عن مشاركته في إحدى حصص التجارب الحرة يوم الجمعة من أجل بورشير سائق "آرت" في الفورمولا 2.

وأوضح فاسور أن الخطة الأولية كانت تقضي بإشراك بورشير في فرنسا، لكن وبعد إلغاء جائزة روسيا الكبرى، نقلت الفورمولا 2 الحدث المقرر في سوتشي إلى فرنسا.

وبالتالي لم يعد بوسع بورشير القيادة مع ألفا روميو بسبب التضارب في المواعيد مع واجباته في الفورمولا 2، التي تتضارب بدورها مع جولات ريد بُل رينغ، المجر، سبا، زاندفورت، مونزا وأبوظبي.

وأضاف فاسور أن سنغافورة لن تكون مناسبة كذلك لأنها حلبة شوارع، بينما تعتبر سوزوكا صعبة للغاية على الناشئ.

اقرأ أيضاً:

علاوة على ذلك فإن بيريللي تخطط لاستعمال إحدى حصص التجارب الحرة الثانية لاختبار نماذج أولية من إطارات 2023، حيث يرى فاسور بأن ذلك بالتزامن مع التجارب الحرة الأولى للناشئ ستمثل تشتيتاً كبيراً للفريق.

فقال: "كنا نفكر بإشراكه في فرنسا. لكن الفورمولا 2 نقلت الجولة إلى هناك بسبب ما حصل مع حلبة سوتشي".

وأكمل: "علينا إيجاد موقع في نهاية الموسم. وذلك ليس سهلاً لأنك لا تريده في سنغافورة. اليابان صعبة على الناشئين".

وتابع: "لديك سباقات قصيرة، ومن ثم اختبارات الإطارات. كل هذا يعني صعوبة كبيرة لإيجاد مشاركة مناسبة في التجارب الحرة الأولى".

وأردف: "المكسيك قد تكون جيدة، أوستن أيضاً. لكن على بيريللي إجراء تجارب الإطارات، والمسألة كذلك تعتمد على الظروف الجوية".

يشار إلى أنه وحتى الآن، لم يشارك إلا ثلاثة ناشئين هذا الموسم، جو في البحرين ومن ثم نيك دي فريز في برشلونة مع ويليامز ويوري فيبز مع ريد بُل.

المشاركات
التعليقات
ماركو: "الشاحن التوربيني المميز" من هوندا يعتبر عاملًا أساسيًا في جائزة النمسا
المقال السابق

ماركو: "الشاحن التوربيني المميز" من هوندا يعتبر عاملًا أساسيًا في جائزة النمسا
المقال التالي

ألونسو "المتحيّر" يسعى لتوضيح بشأن قوانين التسابق في الفورمولا واحد بعد سباق سيلفرستون

ألونسو "المتحيّر" يسعى لتوضيح بشأن قوانين التسابق في الفورمولا واحد بعد سباق سيلفرستون
ألفا روميو More from
ألفا روميو
معرض صور: حادثة جو غوانيو المروّعة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

معرض صور: حادثة جو غوانيو المروّعة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

أحدث الأخبار

فيرشتابن يُطيح بلوكلير بـ 0.029 ويضمن قطب الانطلاق الأوّل وسط حوادث مرسيدس في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُطيح بلوكلير بـ 0.029 ويضمن قطب الانطلاق الأوّل وسط حوادث مرسيدس في النمسا

الفورمولا واحد تُوافق على زيادة سقف النفقات في ظلّ ضغوطات التضخّم في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تُوافق على زيادة سقف النفقات في ظلّ ضغوطات التضخّم في 2022

الفورمولا واحد تؤجل تفعيل قيود الارتدادات والأرضيات المرنة حتى جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تؤجل تفعيل قيود الارتدادات والأرضيات المرنة حتى جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى قبل تصفيات النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى قبل تصفيات النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.