ألفا روميو تواجه صعوبة في إيجاد حصة تجارب حرة لإشراك بورشير

في هذا الموسم يتوجب على جميع الفرق مشاركة أحد السائقين الناشئين ضمن حصة تجارب حرة أولى في مرحلة ما من الموسم.

وكانت ألفا روميو في موقع غير معتاد، إذ تم السماح باعتبار مشاركة جو غوانيو الأولى في البحرين على أنها بمثابة منح حصة لسائق ناشئ.

لكن، ما زال على فالتيري بوتاس التخلي عن مشاركته في إحدى حصص التجارب الحرة يوم الجمعة من أجل بورشير سائق "آرت" في الفورمولا 2.

وأوضح فاسور أن الخطة الأولية كانت تقضي بإشراك بورشير في فرنسا، لكن وبعد إلغاء جائزة روسيا الكبرى، نقلت الفورمولا 2 الحدث المقرر في سوتشي إلى فرنسا.

وبالتالي لم يعد بوسع بورشير القيادة مع ألفا روميو بسبب التضارب في المواعيد مع واجباته في الفورمولا 2، التي تتضارب بدورها مع جولات ريد بُل رينغ، المجر، سبا، زاندفورت، مونزا وأبوظبي.

وأضاف فاسور أن سنغافورة لن تكون مناسبة كذلك لأنها حلبة شوارع، بينما تعتبر سوزوكا صعبة للغاية على الناشئ.

علاوة على ذلك فإن بيريللي تخطط لاستعمال إحدى حصص التجارب الحرة الثانية لاختبار نماذج أولية من إطارات 2023، حيث يرى فاسور بأن ذلك بالتزامن مع التجارب الحرة الأولى للناشئ ستمثل تشتيتاً كبيراً للفريق.

فقال: "كنا نفكر بإشراكه في فرنسا. لكن الفورمولا 2 نقلت الجولة إلى هناك بسبب ما حصل مع حلبة سوتشي".

وأكمل: "علينا إيجاد موقع في نهاية الموسم. وذلك ليس سهلاً لأنك لا تريده في سنغافورة. اليابان صعبة على الناشئين".

وتابع: "لديك سباقات قصيرة، ومن ثم اختبارات الإطارات. كل هذا يعني صعوبة كبيرة لإيجاد مشاركة مناسبة في التجارب الحرة الأولى".

وأردف: "المكسيك قد تكون جيدة، أوستن أيضاً. لكن على بيريللي إجراء تجارب الإطارات، والمسألة كذلك تعتمد على الظروف الجوية".

يشار إلى أنه وحتى الآن، لم يشارك إلا ثلاثة ناشئين هذا الموسم، جو في البحرين ومن ثم نيك دي فريز في برشلونة مع ويليامز ويوري فيبز مع ريد بُل.