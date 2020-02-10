ألفا روميو تنشر فيديو تشغيل سيارتها لموسم 2020

سينتظر الفريق حتى يوم 19 فبراير/شباط المقبل، أول يوم من التجارب الشتوية، كي يُظهر سيارته الجديدة "سي39" للعلن وللمرة الأولى. وسيتم حدث الإطلاق الساعة 8.15 صباحاً بالتوقيت المحلي على حلبة برشلونة.

وإلى جانب تشكيلة موسم 2020 المؤلفة من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي، فإن روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي الجديد للفريق سيكون متواجداً كذلك خلال حدث الكشف.

وبات يعرف الفريق باسم "ألفا روميو ريسينغ أورلين" وذلك عقب انضمام كوبتسا وراعيه البولندي "بي.كيه.أن أورلين" ضمن صفقة لعدة أعوام.

وانضم كوبتسا إلى ألفا روميو بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد أن خاض محادثات مع فريقي هاس وريسينغ بوينت عقب رحيله عن فريقه ويليامز.

أنهى الفريق موسم 2019 بالمركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين فيما يعتبر الموسم الثاني الكامل تحت إدارة فريدريك فاسور، والذي يظهر في فيديو تشغيل السيارة.